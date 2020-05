川普發文「被標假訊息」　氣炸槓上推特：扼殺言論自由

▲川普對自己的發文被推特說成「假訊息」,非常不高興。(圖/路透)

記者吳孟臻/綜合報導

川普26日發布2則推文聲稱,2020美國總統大選的選票若用郵件寄送,將有作票疑慮。不過推文底下,被推特附上「事實查核連結」,對此,川普氣炸表示,推特干預總統大選、扼殺言論自由,身為總統不會讓這種事發生。

今年11月美國將舉行總統大選,民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)宣布將選票寄給選民,此作法讓川普十分不滿。他在推特表示,郵寄選票是嚴重詐欺,「郵箱可能會被搶,選票會被偽造、非法印製、假冒簽名,不論是誰,只要住在加州的人都會收到選票」。川普接著說,這些人會被專業人士操弄,本來不想投票的都會去投票,這會變成一場被操作的選舉,沒門!

▲川普的推文內容被推特斷定「具有誤導性」,在2則貼文下方警告用戶進行事實查核。(圖/翻攝自川普推特)



然而川普這兩則言論發出後,被推特在底下附上大大的驚嘆號和郵寄選票事實查核連結,內文寫道紐森是因為疫情關係才選擇寄送郵寄選票,而川普批評操縱選舉的發言是「莫須有的聲稱」,因為根據知名媒體報導,專家都說郵寄選票很難和「詐欺投票」有關係。

發現自己的貼文被標註成「假訊息」後,川普再度發文,痛批推特干預大選,「推特根據《CNN假新聞》、《亞馬遜華盛頓郵報》的事實核對,說我關於郵寄選票會導致腐敗和詐欺的發文是錯的,推特此舉根本是扼殺言論自由,我,身為總統,絕不允許這種事發生」。

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!