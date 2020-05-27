川普發文「被標假訊息」　氣炸槓上推特：扼殺言論自由

▲川普對自己的發文被推特說成「假訊息」，非常不高興。（圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

川普26日發布2則推文聲稱，2020美國總統大選的選票若用郵件寄送，將有作票疑慮。不過推文底下，被推特附上「事實查核連結」，對此，川普氣炸表示，推特干預總統大選、扼殺言論自由，身為總統不會讓這種事發生。

今年11月美國將舉行總統大選，民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布將選票寄給選民，此作法讓川普十分不滿。他在推特表示，郵寄選票是嚴重詐欺，「郵箱可能會被搶，選票會被偽造、非法印製、假冒簽名，不論是誰，只要住在加州的人都會收到選票」。川普接著說，這些人會被專業人士操弄，本來不想投票的都會去投票，這會變成一場被操作的選舉，沒門！

▲川普的推文內容被推特斷定「具有誤導性」，在2則貼文下方警告用戶進行事實查核。（圖／翻攝自川普推特）



然而川普這兩則言論發出後，被推特在底下附上大大的驚嘆號和郵寄選票事實查核連結，內文寫道紐森是因為疫情關係才選擇寄送郵寄選票，而川普批評操縱選舉的發言是「莫須有的聲稱」，因為根據知名媒體報導，專家都說郵寄選票很難和「詐欺投票」有關係。

發現自己的貼文被標註成「假訊息」後，川普再度發文，痛批推特干預大選，「推特根據《CNN假新聞》、《亞馬遜華盛頓郵報》的事實核對，說我關於郵寄選票會導致腐敗和詐欺的發文是錯的，推特此舉根本是扼殺言論自由，我，身為總統，絕不允許這種事發生」。

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】