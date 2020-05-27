陳玉珍率立委考察海基會　台商當面訴：維持現狀，情何以堪！

▲台商當面向立委、海基會和陸委會官員，反映對政府兩岸政策的問題。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

立法院內政委員會27日上午考察海基會，並於中午舉辦台商座談，與會台企聯常務副會長、深圳台協會長陳忠和當面向陸委會主委陳明通、海基會董事長張小月等反映，政府在政策上，「不應該將大陸的台商，跟世界各地的台商做那麼大的區隔」，並坦言蔡總統當初承諾要維持現狀，但現在情勢看起來，「對大陸台商真的是情何以堪。」

立法院內政委員會召委、國民黨籍立委陳玉珍今與國民黨籍立委林文瑞、葉毓蘭、林思銘，民進黨籍立委吳琪銘、湯蕙禎考察海基會，並與因疫情仍留在台灣的台商代表座談，前30分鐘致詞開放媒體進場後，改閉門會議，另對於近日熱議的陸人大審「港版國安法」、台灣《港澳條例》問題，陸委會、海基會方面均婉謝媒體訪問，待28日赴立院備詢時再行說明。

▲立法院內政委員會考察海基會暨台商座談。（圖／記者陳政錄攝）

陳忠和在代表台商發言時，表示自己已赴大陸打拼31個年頭，從數據來看，每年台灣對大陸一千三、四百億美元的貿易順差，多數與台商的打拼有關，強調「大陸台商與在世界各地投資的台商都一樣，是在為台灣的經濟力作擴展。」

因此，陳忠和當面反映，就現行政府的兩岸政策來看，大陸台商真的是「情何以堪。」因為當初蔡總統的競選承諾是「保持現狀」，也是台商一直期盼的，甚至也希望能夠有所經濟近或改善。他直言，政府不能只要台商幫忙賺外匯，而不去重視、維護大陸台商的權益，「這是今天我必須要很慎重來提出的。」

▲台企聯常務副會長、深圳台協會長陳忠和。（圖／記者陳政錄攝）

陳玉珍表示，今天來主要是感謝海基會將卸任的張董事長、姚秘書長多年來對台商的幫助，但面對中美貿易戰一觸即發、疫情嚴峻，接下來政府還能做什麼？幫助台商重回崗位，或是恢復兩岸事務性往來、航點恢復，或是協助台商返台投資、配合新南向等。

陳明通在開場致詞時則重申，蔡政府就職典禮強調，新任期蕙對產業發展、社會安定、國家安全、民主深化等四大方面做努力，並以和平、對等、民主、對話八字作為兩岸互動基礎，遵照憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸工作，因此面對大陸經貿環境重大變化，陸委會致力維護台海和平，穩定環境下「讓大家賺大錢。」他也強調，協助台商度過美中貿易戰和疫情衝擊，陸委會、海基會、經濟部已建構好有效的聯繫管道。

將於6月5日卸任的張小月說，相當佩服許多台商在二、三十年前單槍匹馬赴大陸發展，但過去幾十年，中國大陸的發展環境確實發生巨大改變，因此政府也會持續做好與台商的聯繫工作，並進行調整。

與會台商、澳門台協會長簡廷在在會前受訪時透露，本次台商最關心的包括兩岸恢復商務往來、如何應對美中貿易戰衝擊等情況，畢竟許多台商過去頻繁往來兩岸，但如今受疫情影響，考量隔離徒增時間成本，已經4個多月沒有在大陸工作，不少業務因此停滯。

▼立法院內政委員會考察海基會暨台商座談。（圖／記者陳政錄攝）

▼海基會董事長張小月。（圖／記者陳政錄攝）

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