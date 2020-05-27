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中國疾控：武漢海鮮市場也是受害者　並非病毒源頭

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▲▼中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／取自國務院新聞辦公室）

▲中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／取自國務院新聞辦公室）

實習記者周依儒／綜合報導

中國疾病預防控制中心主任高福日前接受《鳳凰衛視》採訪時表示，雖然他們最早推測武漢海鮮市場為病毒源頭，但在近日卻發現海鮮市場本身也是受害單位，因為在更早之前病毒就已經存在。據悉，高福在今年1月22日於中國國務院辦公室的記者會上聲稱，新冠肺炎病毒就是源自於武漢海鮮市場內一家非法賣野味的攤販。

綜合陸媒報導，高福表示，他在1月初曾親自到武漢採集了一些標本，從這些提取的動物樣本中沒有檢驗出病毒，但卻在包括下水道廢水在內的環境病毒中檢驗出病毒，因此他們現在推測病毒在更早之前就已經存在，武和海鮮市場是受害單位，不過他也強調，確切的證據仍要給科學家做專業的研究。

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

高福也提到，中國當局和科學家也一直在為了找到病毒源頭努力，且不斷進行相關工作，但因為新冠病毒具有跨種傳播的特徵，也完全不按照之前的流行病規律，並推翻了他們之前對流行病的認知，所以截至目前尚未找到新冠病毒的中間宿主。

最後，高福仍強調，武漢首先報告疫情但並不等於就是病毒源頭，病毒源頭是一個嚴肅的科學問題，要以科學為根據，讓專業人士去研究判斷，且中方也願意在世衛組織的框架下，和各國展開合作。

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