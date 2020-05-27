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孟晚舟宣判前現身法院…擺出「不尋常姿勢」　各方解讀：沒見過這種情況！

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▲▼孟晚舟引渡案裁決在即。（圖／翻攝自鳳凰周刊）

▲孟晚舟與同伴在台階上拍照留念，豎起大拇指並擺出勝利手勢。（圖／翻攝自鳳凰周刊）

記者鄭思楠／綜合報導

當地時間周三（27日），加拿大法院將裁定孟晚舟案是否符合美國和加拿大的雙重犯罪標準。據加拿大廣播公司（CBC）報導，孟晚舟周日（24日）19時左右，與包括華為高級副總裁彭博（Vincent Peng）在內的多名親友現身法院門外，她戴着配備GPS追蹤系統的電子腳鐐與同伴在台階上拍照留念，豎起大拇指並擺出勝利手勢。不過，孟晚舟只逗留了約4分鐘便乘車離開。

據悉，這組孟晚舟在當地法院台階上的照片引發廣泛關注。加拿大2018年12月1日應美國要求，在温哥華國際機場逮捕了計劃轉機的孟晚舟。美國司法部指控，孟晚舟多次對匯豐銀行（HSBC）做出不實陳述，蓄意誤導這家銀行為華為與伊朗的非法交易提供服務，實質上是對銀行進行詐欺。

對於相關指控，孟晚舟律師此前強調，加拿大沒有針對在伊朗或與伊朗做生意的制裁或法律。同時，孟晚舟的律師指控，加拿大皇家騎警（RCMP）在逮捕孟晚舟的過程中濫用職權，侵犯了當事人的權利。

加拿大卑詩最高法院5月21日宣布，將於5月27日上午11時公布孟晚舟案件中關於雙重犯罪問題的審判結果，詳細內容會發布在法院網站上。

▲▼華為財務長孟晚舟出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為財務長孟晚舟出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，雙重犯罪的認定是此案的核心，如果控方未能證明孟晚舟在美國所犯的指控在加拿大也能成立，那麼雙重犯罪就不成立，意味着美國無法引渡孟晚舟，就可能釋放孟晚舟。不過，這還取決於代表美國的加拿大政府律師是否決定上訴。

CBC報導還形容，對於即將面對引渡裁決的孟晚舟來說，這樣在公共場合當中出現顯得很不尋常。熟悉加拿大引渡法的刑事辯護律師博廷（Gary Botting）說，「我以前沒見過這種情況。」但他預估，孟晚舟獲勝的機會約有七成，她若勝訴此案即告結束，法庭會下令解除她的電子腳鐐，她可立即獲得自由並有離開加拿大。

一直關注此案的溫哥華律師錢路也認為孟晚舟獲勝的機會較大，他回憶稱，法官曾問作為控方的加拿大司法部，如果按美國提出的理由引渡孟晚舟，是否與加拿大的價值觀有衝突，當時控方律師沒有做出有力的回答。

不過，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上周四（21日）表示，中國似乎並不理解加拿大的司法獨立。他還稱，中國關押2名加拿大公民是為了報復華為高管孟晚舟被捕。

杜魯道在記者會上表示，「我們看到中國官員從一開始就把這2起案件聯繫在一起，加拿大有一個獨立的司法系統，其運作不受政治家干涉，不會被政治家凌駕。」他還說，「中國的運作方式不太一樣，而且似乎不理解我們的司法獨立，不受政治干預。」

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