直擊兩會「超狂」檢疫 記者張大嘴...難忍乾癢「五官揪成一團」

▲ 大陸兩會嚴規記者要做核酸檢測，中外記者表情痛苦。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十三屆三次會議今（27日）下午閉幕，會期比原計劃縮短了4天半，就連能採訪的中外記者只有三十多人。《ETtoday新聞雲》記者是其中受邀中外駐京媒體之一，採訪之前還得接受「超狂」核酸檢測，防疫員下手快狠準，直插喉嚨最底部、最深處，不少外國記者實在受不了，一直乾嘔咳嗽，大家表情都很痛苦。

▲2020年大陸兩會為了防疫，安排少數駐京記者採訪大會。（圖／記者任以芳攝）

受疫情影響，今年大陸兩會縮短只有八天會期，採訪記者名額全部大限縮，以往中外記者至少上千人參加，這次全部只有百來人，而且採訪重要的大會、國際記者會都要進行史上超狂「核酸檢測」。《ETtoday新聞雲》記者直擊採訪現場，今早六點，大約三十多名境外、港澳台駐京記者在北京釣魚台飯店集合，經過維安身份驗證後，發放給每一個人「檢疫包」。

▼ 大陸兩會發放核酸檢測包給採訪記者。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸兩會核酸檢測採取「咽式子模式」，直伸喉嚨底部。（圖／記者任以芳攝）

接下來，就是人性考驗，看誰膽大先上場！首先一名華裔女記者上陣，經過簡單核對身份後，防疫人員會做心理建設，安撫記者不要緊張，只要「一直張大嘴發出啊～啊～」的聲音，讓喉嚨完全擴張，超長棉花棒直深喉嚨最底部採集樣本，最後，這位勇敢女記者還是「忍不住咳嗽了。」

▼ 中外記者第一次參加兩會要健康檢查，不少外媒紀錄難得瞬間。（圖／記者任以芳攝）

▲不少中外男記者不停乾嘔一直喊停。（圖／記者任以芳攝）

檢驗過程，防疫十分嚴謹，每個人檢測完，工作台重新消毒一次。防疫員下手也是又狠又準，棉花棒伸進喉嚨「非常深入」，不少外國男記者也受不了，不停乾嘔一直喊停，防疫員會讓大家稍做休息再繼續採樣。現場不斷聽到快門聲，不少外媒搶快紀錄難得瞬間，對於駐京記者來說，頭一回採訪兩會被規定做健康檢查，算是非常難得工作經驗。

▲每檢測一次，防疫員重新消毒工作台。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸兩會「咽式子」核酸檢測最嚴格。（圖／讀者提供）



《ETtoday新聞雲》駐京記者也實際，發現大陸兩會「檢疫採樣」真的最嚴格，比起北京首都機場檢疫，同樣也是深入喉嚨，兩會的要求插的更深，幾乎到喉嚨底部，就算想要強忍不咳嗽，還是會覺得又癢又痛很想乾嘔。檢測完畢，大會安排記者到飯店內等待，大約6小時後檢測報告出來，確定健康才能搭乘專車，前往人民大會堂參加政協閉幕。

依照政協今日程安排，上午，第十三屆全國人大三次會議舉行代表小組會議，審議最高人民法院工作報告和最高人民檢察院工作報告。下午，舉行代表小組會議，審議關於政府工作報告、年度計劃、年度預算的三個決議草案，召開主席團第三次會議，並且在2時10分安排最後一場「委員通道」直播採訪，接著就是政協閉幕大會。