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「鶻鷹」戰鬥機傳進入試製階段　瀋飛公司和瀋飛所互派人員進駐

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▲鶻鷹隱身戰鬥機。（圖／翻攝自微博）

▲鶻鷹隱身戰鬥機。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

瀋陽飛機工業集團（瀋飛）和瀋陽飛機設計研究所（瀋飛所）近日互相派了掛職人員，外界推測此舉可能代表著中國解放軍新一代的「鶻鷹隱身戰鬥機」已經進入試製階段，不久之後久可以看到此飛機公開亮相。此外，鶻鷹戰鬥機已經至少試製了2架原型機，因此從技術狀態來看，不需要再進行所謂「技術、生產、使用」的「三結合步驟」。

據《新浪軍事》報導，依據航空工業的製造歷史來看，廠所互派人員代表著重要項目進入關鍵試製階段，技術人員和工人緊密連結在一起，能夠減少訊息傳遞和處理流程的時間，且在發現問題時能夠馬上處理，加快製造速度。

▲▼瀋飛集團暗示「殲-31」已獲軍方立項。（圖／翻攝自小飛豬的防務觀察）

▲瀋飛公司許多人的桌上都有鶻鷹的模型。（圖／翻攝自小飛豬的防務觀察）

不過外界仍然推測瀋飛公司和瀋飛所互派人員此舉是因為鶻鷹戰鬥機是國產第五代的隱身戰鬥機，所以改裝並不像普通戰鬥機那麼簡單，只要機翼摺疊或加強起落架即可。此外，因為隱身戰鬥機的設計和製造都非常困難，一個小疏忽都有可能讓飛機的隱身性能下降，降低飛機的戰鬥力，所以兩方才會互派人員，確保飛機的質量。

報導也指出，如果一切順利的話，馬上就能看到鶻鷹戰鬥機亮相，最快能在2025年投入使用，且未來有可能換裝第四代渦扇發動機，並根據戰鬥內容進行改裝，包括改善低空性能、機身兩側增加彈艙、掛載近距離格鬥導彈、增強飛機火力等等。

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