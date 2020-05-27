1000換3000振興券賺到？　他揭3真相吐槽「關民眾屁事」：爽到企業

▲振興券是否能刺激消費，網友質疑！（示意圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／劉維榛報導

政府砸460億點火救經濟，1000元換3000元振興券預計7月上路，但刺激消費的作法卻引發正反聲浪！一名網友提出3點犀利問題，包括「（振興券）幫的是企業（也包含攤商或商家），不是你一般民眾」、「什麼叫做我花1000可以得到3000＝金流活動了4000」，以及「你花錢幫企業賺錢，等於你也賺錢」，掀起熱議！

針對3000元振興券的美意，不少網友直言「可以不付錢直接拿2000嗎」、「拿1000去換3000，等於我拿了一張不能找零的2000？」、「我連1000都沒有，怎麼領？」、「我說真的，3600完勝，還沒限制」、「發個錢結果花了一堆錢在印券」。但也有人贊成，「錢滾錢景氣才會輪動！」、「這是刺激消費」、「這是振興又不是救濟」、「先付是為了產生金流吧」。

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該文章掀起論戰，更讓一名鄉民還另PO出3點吐槽，首先「幫的是企業，不是你一般民眾。」他質疑，「好阿幫企業，那關一般民眾屁事？還要人民先拿1000出來幫你做政策執行喔？你直接國庫補助企業不就好啦，這樣區公所、里長還不用加班，少出加班費。」

第2點「什麼叫做我花1000可以得到3000＝金流活動了4000？」該名鄉民更好奇現今的流向，「第一、1000是給政府流給誰？第二、雖然我可以多得2000的物品，但是我還是只花1000。第三、券到企業就卡死了，等於拿一般民眾的錢去爽企業，但企業又要卡現金代墊，所以說有讓現金流動，流在哪裡？錢先給政府變成券就不是現金了。」

第3點「你花錢幫企業賺錢，等於你也賺錢！」鄉民砲轟，「這句論點整個黑人問號，你公司就算多了50%營利，跟你勞工到底有什麼關係？你怎麼會賺錢？邏輯？老闆邏輯少賺50萬＝虧50萬，多50%營利只是剛好打平啦，沒有要加薪或是發獎金喔。」

▲鄉民吐槽「關民眾屁事！」（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，再度引爆網友戰翻，「第一點說的對XDD，這就是好笑的點」、「一直想辦法剝民眾一層皮給企業」、「減稅、延緩課徵都是手段，偏偏要從民眾拿，不被電才怪」、「政府還要花錢養一些沒競爭力的企業」。另一派狠酸，「護航不了就放大絕，不爽不要領」、「老闆獲利就不會開除你，讓你有時間上班偷發文」、「這麼虧，你可以不要領」、「你台灣價值已歸零」。

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