香港國歌法二讀！建制派秘密「通宵留守立法會」…關鍵人物全在

▲去年，示威者將立法會大樓撞破。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港《國歌法》將於星期三（27日）立法會大會恢復二讀，據《香港01》報導，為防去年「612」建制派無法進入立法會大樓，導致逃犯條例恢復二讀臨門脫腳的歷史畫面重演，建制派周二晚不動聲色地集體返回立法會，通宵留守，以免一旦網友包圍立法會而令國歌法功敗垂成。

《國歌法》按計劃在周三恢復二讀，加上正在北京召開的人大會議正審議「港版國安法」，香港政治形勢再度升溫，有網友發起周三包圍立法會阻國歌法兼抗議「港版國安法」。

議會攻防戰一觸即發，據了解，建制派議員擔心，去年6月12日（612）網友包圍立法會下，逃犯條例恢復二讀功敗垂成的事件重演。因此，決定通宵留守立法會，以確保周三立法會會議有足夠人數開會。

▲香港政治形勢再度升溫。（示意圖／路透社）

據知，截止周二午夜，已約有20外建制派議員返回立法會內，包括主席梁君彥、內會主席李慧瓊、建制派「班長」廖長江、「副班長」陳克勤，以及民建聯、工聯會大部分議員，而其他建制派議員也在其後陸續趕至，並各自在大樓內的議員辦事處過夜。

根據規定，立法會會議如人數未過半（35人）即有機會流會，因此建制派議員為了確保有足夠人數可以開會，決定提早一晚前往立法會，以防止萬一真有大量示威者包圍立法會而無法進入大樓開會，而且行動相當「低調」，事前未透出半點風聲。

事實上，整個建制陣營對周三國歌法恢復二讀高度戒備，警務處處長鄧炳強26日晚上約10時半到達立法會及政總，視察保安情況，並為在場警員打氣，強調會為周三情況作適當部署。

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