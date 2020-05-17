白人父子槍殺非裔74天才被捕　百人批檢察官拖案...小鎮示威籲撤職

▲ 數百人身穿印著亞伯里照片的紀念T恤，聚集在布倫瑞克鎮示威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）今年2月出門慢跑時，無故遭一對白人父子槍殺身亡。然而，地方法院卻拖了整整74天，直到案發畫面在網路傳開後，才終於在本月7日將2人逮捕，所以不少人質疑司法單位似乎對兇嫌有所偏袒，16日聚集在事發地點布倫瑞克鎮（Brunswick）示威抗議，要求解除2名相關檢察官職務，還給亞伯里應有的公道。

根據「SBS NEWS」報導，這場示威遊行吸引了幾百人響應，甚至有些人花4小時路程，從亞特蘭大遠到而來。抗議民眾配戴口罩、身穿印著亞伯里照片的紀念T恤，在廣場不斷高呼「給亞伯里正義」，「我們都是亞伯里」等口號。亞伯里的部分家人也參加了遊行，眾人在神職人員的領導下，一同為他們禱告。

▲ 民眾質疑地方檢察官處理不當，走上街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

「艾默德的死不會白費，我們將為他而戰」亞伯里的阿姨緹亞（Thea Brooks）提到，她與其它家庭成員站在格林郡法院（Glynn CountyCourthouse）外的階梯上，告訴群眾，「就是因為布朗斯威克鎮地方檢察官強生（Jackie Johnson）與威克勞斯（Waycross）檢察官巴恩希爾（George Barnhill）的緣故，導致兇手直到槍擊案發生74天後才落網，他們對這起案件處理不當，必須被撤除檢察官職務。」

亞特蘭大牧師麥克唐納（Timothy McDonald）談到，「種族主義在美國是真實存在的，在布朗斯威克鎮也是如此。我們今天聚集於此，就是要向種族主義者和白人至上主義者傳遞訊息，我們絕對會拼盡全力，和你們做對抗。」

這起遊行的發起人之一、51歲的亞特蘭大民權律師戴維斯（Mawuli Davis）也指出，這起案件反映出美國的司法制度偏向白人，「如果不是因為命案現場影片在網路擴散開來，恐怕這對父子都不會被起訴。」

據了解，喬治亞州調查局近日開始進一步介入此案，正式逮捕64歲的退休警察格雷戈里（Gregory McMichael）與34歲兒子崔維斯（Travis McMichael），2人都因被指控謀殺罪、嚴重傷害罪入獄。

喬治亞州司法部長卡爾（Chris Carr）同時也在上周要求美國司法部，針對強生和巴恩希爾2名檢察官以及當地警局是如何處理此案，展開詳細的調查，以釐清司法審查過程中是否存在包庇、袒護的行為。

▼ 美國喬治亞州64歲退休員警格雷戈里（Gregory McMichael）與34歲兒子崔維斯（Travis McMichael）射殺無辜非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）。（圖／達志影像／美聯社）