錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨賺5萬

▲「韓大特」長相斯文帥氣，為了結合有同樣性癖的同好，創立「烏特邦」，但卻將錢櫃弄得烏煙瘴氣。（圖／周刊王提供，下同）



圖、文／CTWANT

幾乎每天在全台各地錢櫃舉辦「淫亂派對」的團體「烏特邦」，想要成為他們的一份子可不容易，除了透過會員引薦先參加完錢櫃活動後，還必須製作「自介檔案」，除了要填寫姓名、身高、職業外，還要填寫身材（男：下體長度、女：3圍），甚至有成員直接將裸照上傳相簿，供成員參觀挑選。烏特邦成員們將自己稱為烏特邦的子民，並視其他成員為「家人」。

本刊調查，要進入烏特邦的世界，除了需要在Twitter上固定追蹤留言、注意活動資訊外，還要透過認識的烏特邦的成員「引路」，才能一窺究竟，而且在參加完錢櫃的淫亂派對活動後，才有獲得進入烏特邦Line群組的資格。

進入Line群組後，成員們還須將個人資料包括姓名、身材、職業、尺寸（女子：3圍、男子：下體長度），以及是否可以約炮等資料製作成檔案，上傳到群組相簿，有成員甚至將全裸照片貼在相簿內，以「武器」、「胸器」吸引其他成員，來換得1夜激情。而烏特邦成員涵蓋各行各業，除了一般上班族，還有消防員與律師，也不乏許多網拍小模以及在八大行業上班的小姐與幹部。

本刊調查，烏特邦的創辦人同時也是最高領袖，是1位年約30歲、綽號「韓大特」的男子，他自稱沒有固定收入的職業，是自己賺取「被動收入」，本身有「多P」、「開放性關係」、「性虐待」等愛好。

而每次辦活動，光是收取的入場門票就超過10萬元，扣掉包廂、餐點、酒精類飲料等，保守估計，每辦一場活動就可賺進至少5萬元。

▲成員進入群組後，必須將照片製作成「自介檔案」，並上傳line群組相簿，才算正式的烏特邦一份子。

為了構築這些與自己有著同樣性癖好者的天堂，韓大特想到由大文學家托馬斯‧摩爾《烏托邦》一書中的「理想鄉－烏托邦」，韓大特將中間的「托」改為自己名字「特」，這個帶有「完美新世界」意涵的團體因此誕生。成員們將自己稱為烏特邦的子民，並視其他成員為「家人」，也視韓大特作為最高領袖，所有內部政策擬定，成員間糾紛裁決都由韓大特決定。

儘管政府宣示公安的決心言猶在耳，但錢櫃業者卻好了傷疤就忘了痛，仍然沒將慘痛悲劇當作教訓，放縱不肖人士鑽漏洞，甚至漠視在包廂內的危險性行為，相關單位應盡早介入調查，別讓歡唱包廂成淪為多人運動「犯罪天堂」。

針對有民眾在錢櫃開淫趴的行為，台北市警局中正一分局偵查隊長郭建成表示，不肖業者向民眾收入場費用，就已經涉犯《媒介猥褻罪》、《妨害風化罪》、《社會秩序維護法》等罪；在錢櫃半開放式包廂中從事口交、裸奔行為則已經觸犯《公然猥褻罪》，警方會加強巡邏、站點，若是發現不法行為，一定會強力取締。

本刊另致電錢櫃總公司，接電話的陳姓女子僅表示會將問題轉知主管，但至截稿前，仍沒有獲得回應。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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