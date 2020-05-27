錢櫃「80人運動」直擊！豪放妹抓男客埋峰間　總統包廂尺度無底限

▲錢櫃80人雜交趴直擊。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

今年4月，錢櫃林森店一場惡火奪走6條人命，也燒出錢櫃沒有落實疫情期間實名制的真相，本刊直擊，火災事件後錢櫃不但仍將實名制當馬耳東風，消費者隨便報上假名就可輕鬆入內，甚至有不肖業者利用錢櫃的放縱，在包廂辦起淫亂派對，本該是健康歡唱的場所，竟淪為充滿危險的「多人運動場」。

本刊經過特殊管道取得烏特邦活動門票，付了1500元入場費後，本月16日晚間10時許，記者量測完體溫，登記虛假的名字、電話後，順利進入「1021總統包廂」，所謂總統包廂，共有5張桌子，大概可容納約50位客人，可是當天硬是擠進超過80位男男女女，每個人幾乎都緊貼在一起，根本不可能維持室內1.5公尺的社交距離。

隨著派對進行，烏托邦成員各個衣服逐漸褪去，尺度簡直無下限，裸奔、全裸跳舞只是小菜一碟，本刊直擊，現場幾名豪乳正妹直接抓著現場男性的頭部，埋進自己的胸部中狂揉。

甚至有正妹直接將上衣脫下，剩下胸罩在舞台上忘情扭動身體，期間，還有性虐待的愛好者，以丁字褲蔽體上台，要主人拿著棍棒拍打臀部，還有女成員在包廂內對著男子下體「吹奏」了起來，2人最後乾脆上到包廂桌子上演「愛情動作片」。

烏特邦各種突破尺度的活動內容，簡直比制服酒店還要辛辣，活動進行時，烏特邦的保安人員會在包廂外把風，而包廂內也有圍事控場，以確保活動內容不會外流，錢櫃的服務人員多半睜一隻眼閉一隻眼。

針對有民眾在錢櫃開淫趴的行為，台北市警局中正一分局偵查隊長郭建成表示，不肖業者向民眾收入場費用，就已經涉犯《媒介猥褻罪》、《妨害風化罪》、《社會秩序維護法》等罪；在錢櫃半開放式包廂中從事口交、裸奔行為則已經觸犯《公然猥褻罪》，警方會加強巡邏、站點，若是發現不法行為，一定會強力取締。

本刊另致電錢櫃總公司，接電話的陳姓女子僅表示會將問題轉知主管，但至截稿前，仍沒有獲得回應。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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