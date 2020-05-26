台北21歲志願役軍人住商旅...臉纏膠帶亡　手機留遺書「對不起父母」

▲志願役軍人留遺書陳屍商旅，士林分局已著手調查男子輕生原因。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市士林區重慶北路四段某間商旅，今（26日）下午發現1名男子陳屍在房間內，四肢僵硬、已明顯死亡，且口、鼻上還纏有膠帶，房務人員發現後，第一時間報警，警方抵達現場初步調查發現現場並無打鬥痕跡，而死者為21歲的李姓志願役軍人，警方在他手機中發現遺言：「對不起父母」但未提及輕生原因。

警方調查，李男昨日獨自入住商旅，因神情看似相當憂鬱，讓商旅員工特別注意，到今天中午應退房時間，李男卻沒有退房，且撥打房內電話也無接聽，房務人員一進門查看，發現李男躺在房內，口、鼻纏上膠帶，明顯無氣息，便趕緊打電話報警。

警方獲報抵達現場，發現李男四肢僵硬，估計已死亡多時，警方調閱商旅監視器，發現李男確實一人入住，入住期間也無外人來訪，現場也無打鬥痕跡，唯有在李男手機裡發現要給家人的遺書，內容僅提到對不起父母，至於為何輕生則未提及。

警方聯繫李男家屬到案說明，據悉李男已多次透露輕生念頭，但究竟輕生動機為何，警方後續還要再調查釐清。

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