　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

錢櫃「80人混戰」小模在其中！　小護士一試愛上：想認識心儀對象　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼錢櫃80人運動直擊。（圖／周刊王提供）

▲錢櫃80人運動直擊。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

本月16日在錢櫃中華新館內，舉辦「淫酒作樂」派對的烏特邦團體，參加人數超過80人，成員涵蓋各行各業，除了一般上班族，還有消防員與律師，也不乏許多網拍小模，以及在八大行業上班的小姐與幹部。一名爆乳的護理師小花（化名）前後參加了好幾次，更有許多男性目睹大尺度的活動內容後「一試成主顧」。

小花不害臊的表示，「我參加過好多次了，大家就像一家人一樣，這裡可以認識新的朋友，如果看到喜歡的，活動結束後就可以直接續攤到房間。」小花說：「我職業是護士，平時交友圈封閉，這個活動對我來說，除了喝酒唱歌外，還能認識心儀對象。」

另名在場的男子阿剛（化名），則是從事服務業，活動當天他從台中趕到台北，就只為參加淫趴派對。他表示，是在社群軟體Twitter上看到烏特邦的活動資訊，出於好奇心，便在朋友邀約下參加活動，「來過1次就想來第2次，無下限的活動尺度，讓我一試成主顧。」

1名烏特邦的工作人員透露，「台北場開辦大概1年多，我早上是服務業，晚上活動是義務幫忙。」本刊調查，當天現在負責維安的工作人員，許多是社會新鮮人，除了要維持現場秩序外，主要負責勸酒，最後還要上台表演炒熱氣氛。

而烏特邦各種突破尺度的活動內容，簡直比制服酒店還要辛辣，活動進行時，烏特邦的保安人員還會在包廂外把風，而包廂內也有圍事控場，以確保活動內容不會外流，錢櫃的服務人員多半對此睜一隻眼閉一隻眼。

針對有民眾在錢櫃開淫趴的行為，台北市警局中正一分局偵查隊長郭建成表示，不肖業者向民眾收入場費用，就已經涉犯《媒介猥褻罪》、《妨害風化罪》、《社會秩序維護法》等罪；在錢櫃半開放式包廂中從事口交、裸奔行為則已經觸犯《公然猥褻罪》，警方會加強巡邏、站點，若是發現不法行為，一定會強力取締。

本刊另致電錢櫃總公司，接電話的陳姓女子僅表示會將問題轉知主管，但至截稿前，仍沒有獲得回應。

（禁止酒駕　未滿十八歲禁止飲酒）

延伸閱讀
【錢櫃運動場4】「烏特邦」台中發跡　每天辦趴全台巡迴
【蘇貞昌黨3】賴清德遭全面弱化　臉書勤發文破困局
【不可不信3】老師一句話　改變藝人生死命

ET快訊
錢櫃「80人運動」直擊！豪放妹抓男客埋峰間　總統包廂尺度無底
離婚瘋傳半年…霍建華0偽裝現身台北街頭　和林心如真實互動全被
快訊／豪雨炸高雄淹水了！市府開設三級應變中心　8警戒區曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨賺5萬

錢櫃「80人混戰」小模在其中！　小護士一試愛上：想認識心儀對象　

泰山塑膠工廠清晨傳工安意外　男子從1公尺高機台墜落...送醫命危

錢櫃「80人運動」直擊！豪放妹抓男客埋峰間　總統包廂尺度無底限

博士版李宗瑞「第一次給我是美好回憶」　頭綁黑布逼喝尿…她扯掉才知被偷拍

櫃姐法官面前狂酸討客兄　嗆女老師「吃飽等妳告」反賠3.5萬

工作20年存123萬「陌生人來家中全沒了」　清潔婦泣：還我繳房貸辛苦錢！

女學生照曝光！沙發摩蹭調情：感覺怎麼樣？　性侵變不倫下場淒慘

前空姐應徵當詐騙車手　「上班2天賺2000元」慘蹲1年10月牢

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨賺5萬

錢櫃「80人混戰」小模在其中！　小護士一試愛上：想認識心儀對象　

泰山塑膠工廠清晨傳工安意外　男子從1公尺高機台墜落...送醫命危

錢櫃「80人運動」直擊！豪放妹抓男客埋峰間　總統包廂尺度無底限

博士版李宗瑞「第一次給我是美好回憶」　頭綁黑布逼喝尿…她扯掉才知被偷拍

櫃姐法官面前狂酸討客兄　嗆女老師「吃飽等妳告」反賠3.5萬

工作20年存123萬「陌生人來家中全沒了」　清潔婦泣：還我繳房貸辛苦錢！

女學生照曝光！沙發摩蹭調情：感覺怎麼樣？　性侵變不倫下場淒慘

前空姐應徵當詐騙車手　「上班2天賺2000元」慘蹲1年10月牢

侯友宜宣布：開放銀髮卡拉OK　放寬室內100、室外500人限制

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

杜特蒂堅持「先有疫苗才能上學」　影響全國2500萬學生：沒人畢業也沒差

錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨賺5萬

捷絲旅推買一送一！走蘇花改玩遍宜蘭花蓮　3天2夜小旅行每人2150起

福特Focus ST比福斯Golf GTI更好開？高層：我們是最好的性能鋼砲

超模劉雯首次聯名創作！「夢幻水藍」運動服超療癒、鞋底藏驚喜

聲音沙啞小心！出現5大症狀…恐是「甲狀腺癌警訊」　醫：被腫瘤壓迫了

「林青霞接班人」淡出23年近況曝光！　凍齡美貌網驚呆

八德國道交通吸雙北客　捷運G01商圈機能一把罩！

廚房有怪聲轉頭見貓咪忘情抓癢 下秒附贈「巨型吊牌」網笑：重訓？

社會熱門新聞

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

驚見浮屍 安平海巡協助打撈

「換手開車」撞進鬼門關　3人命喪「火棺材」

獨／人都找到了！20男女轟炸總統套房　摩鐵經理：不賠就告

台南灣裡出現1名疑欲「白吃」女子

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

更多熱門

相關新聞

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

今年4月，錢櫃林森店一場惡火奪走6條人命，也燒出錢櫃沒有落實疫情期間實名制的真相，本刊直擊，火災事件後錢櫃不但仍將實名制當馬耳東風，消費者隨便報上假名就可輕鬆入內，甚至有不肖業者利用錢櫃的放縱，在包廂辦起淫亂派對，本該是健康歡唱的場所，竟淪為充滿危險的「多人運動場」。

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

陳奕當替代役墜愛河店外激吻短褲妹

陳奕當替代役墜愛河店外激吻短褲妹

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

性侵上百女性！斯文男假釋又犯案

性侵上百女性！斯文男假釋又犯案

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

Keanna狂露蜜桃臀　胡睿兒反應超真實

寵物貓火化發票中200　正妹哭了

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面