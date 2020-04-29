　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

T點這樣用Part9／Pioneer先鋒熱賣3C配件獨家贈！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲App會員成就系統使用

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』品牌獨家好禮升等了！日本知名音響大廠《Pioneer先鋒》近年來發展消費性電子產品有成，3C產品配件以高品質口碑，擁有大批忠實使用者。即日起，進入《新聞雲App》看新聞、集T點，4/29可兌換「Type-C高質感傳輸充電線2M」、「Lightning 傳輸線2M」，5/6可兌換「耳道式耳機」、「官方旗艦商城200元購物金」(滿千可折抵)，防疫期間使用Pioneer 3C配件商品，居家上班便利不受限！

《Pioneer先鋒》為歷史悠久的知名品牌，與時俱進符合未來3C產品各式接頭整併趨勢，推出多款USB Type-C外接設備，線材皆使用杜邦防彈絲，主打堅固耐用。本次品牌活動將送出回購率超高3項熱門商品，使用3500 T點可兌換「Type-C高質感傳輸充電線2M」、4500 T點可兌換「Lightning傳輸線2M」，兩項商品皆附上質感收納皮套，5500 T點兌換輕巧簡便設計的「耳道式耳機」，總共60組，500 T點可兌換「官方旗艦商城200元購物金」(滿千可折抵)，所有獨家品牌好禮都在《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』，生活少不了3C配件，趕快兌換《Pioneer先鋒》熱門商品去！

>>>登入看新聞集T點兌換Pioneer先鋒熱門3C配件，快下載最好康的新聞雲App<<<

▲App會員成就系統使用▲App會員成就系統使用

▲使用T點兌換Pioneer先鋒「Type-C高質感傳輸充電線2M」、「耳道式耳機」。（圖／品牌提供）

【Pioneer先鋒3C配件兌換說明】

1. 本商品於兌換完畢後，以郵寄方式寄出。

2. 兌換商品後，兩周內寄出兌換券。

3. 本活動保有變更活動項目之權利，如有異動怒不通知。

【Pioneer先鋒購物金兌換說明】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號後，前往《官方旗艦蝦皮商城》

◎Step2：結帳時於「折價券折扣碼」欄位「輸入購物金序號」即可。

※使用須知：

1. 使用期限：2020/6/30止。

2. 每組折價券僅限同一帳號使用一次。

3. 折價券限訂於Pioneer先鋒行動館使用。

4. 每筆訂單限使用一張，退貨則無法恢復使用，請確認後再下單。

5. 本公司保留活動修改之權利，且不另行通知。

▲App會員成就系統連結▲App會員成就系統連結

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

▲App會員成就系統示意圖

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

▲App會員成就系統示意圖▲App會員成就系統示意圖

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

▲App會員成就系統連結

ET快訊
羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心「現況曝光」
「12萬人捐口罩」名單曝光！捐款數量讓人傻眼：是在哈囉
快訊／台中男持刀刺妻再自殺！1死1重傷
勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　最快3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12售價傳聞跌破眼鏡！起步價可能較iPhone 11還便宜

T點這樣用Part9／Pioneer先鋒熱賣3C配件獨家贈！

Facebook將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

三星Galaxy S20 Ultra被爆設計缺陷　後置鏡頭玻璃容易破裂

LG智慧電子衣櫥開箱：疫情期間回家的第一道防線

獨／上海7種行動支付場域實測：連菜市場買菜也能用

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

手機密碼交出去也沒差　3C達人教你安卓機「雙開」帳號

NOVA情報誌／4K智慧大巨「投」 中看又中用！

華為上架自家地圖應用程式Here WeGo　代替Google Maps

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

iPhone 12售價傳聞跌破眼鏡！起步價可能較iPhone 11還便宜

T點這樣用Part9／Pioneer先鋒熱賣3C配件獨家贈！

Facebook將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

三星Galaxy S20 Ultra被爆設計缺陷　後置鏡頭玻璃容易破裂

LG智慧電子衣櫥開箱：疫情期間回家的第一道防線

獨／上海7種行動支付場域實測：連菜市場買菜也能用

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

手機密碼交出去也沒差　3C達人教你安卓機「雙開」帳號

NOVA情報誌／4K智慧大巨「投」 中看又中用！

華為上架自家地圖應用程式Here WeGo　代替Google Maps

第一次失蹤畫面曝光！雲科大浪犬「阿魯」以為去兜風　乖坐機車被載走

下班騎車自摔！男房仲怪「工作超時」：害我精神不濟　怒告店長…結果出爐

【低調換院長1】最高法院突然換院長，茶壺裡的風暴？

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

廈門台企復產「危機找轉機」　東亞機械訂單「不減反增」

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」！　產下一女報喜：珍貴的母親節禮物

倖存西班牙流感！101歲婦又戰勝癌症和新冠病毒　女兒狂讚：我媽有超人DNA

中職／首創職棒防賭信託　國泰世華協助百萬夢想基金

自己粉刷布置…他曝「當房東的辛酸」！同業笑回：比起收益這不值一提

2年前上《101》被笑大媽選手…王菊消風一圈瘦了！　「整型級綠髮近照」網驚認不出

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

3C家電熱門新聞

這不是Bug！新iPhone SE不支援Haptic Touch通知功能

Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

好市多上架新iPhone SE　省651元

三星高CP值Galaxy M11來了

3C達人教你安卓機「雙開」帳號

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

FB貼文表情符號再+1　手抱愛心一起對抗病毒

Facebook將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

iPhone 12起步價傳較iPhone 11還便宜

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

三星Galaxy S20 Ultra被爆設計缺陷　後置鏡頭玻璃容易破裂

秒殺款紅色 iPhone SE 最快 5 / 10 進第二批

獨／上海7種行動支付場域實測

更多熱門

相關新聞

T點兌換阿原手工皂

T點兌換阿原手工皂

《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』品牌獨家好禮速報！本周與從台灣青草植物手作皂為起點的《阿原YUAN》，提供150組限量手工皂、300組100元購物金免費兌換，進入《新聞雲App》看新聞、集T點，全民抗疫運動不分你我他，跟阿原一起沒事多洗手，兌換品牌限定好禮去！

犯錯後裝傻！哈士奇假裝眺望遠方

犯錯後裝傻！哈士奇假裝眺望遠方

三星推耳機進化更新！　初代Galaxy Buds直接升級似Galaxy Buds+

三星推耳機進化更新！　初代Galaxy Buds直接升級似Galaxy Buds+

T點兌換Mdmmd後宮系列衛生棉

T點兌換Mdmmd後宮系列衛生棉

T點兌換馨朵拉抗菌噴霧

T點兌換馨朵拉抗菌噴霧

關鍵字：

T點會員成就系統好禮商城Pioneer先鋒購物金傳輸線充電線3C配件耳機

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

忍住不上床就有300萬入袋！

狄鶯1個月暴肥13公斤！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面