T點這樣用Part9／Pioneer先鋒熱賣3C配件獨家贈！

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』品牌獨家好禮升等了！日本知名音響大廠《Pioneer先鋒》近年來發展消費性電子產品有成，3C產品配件以高品質口碑，擁有大批忠實使用者。即日起，進入《新聞雲App》看新聞、集T點，4/29可兌換「Type-C高質感傳輸充電線2M」、「Lightning 傳輸線2M」，5/6可兌換「耳道式耳機」、「官方旗艦商城200元購物金」(滿千可折抵)，防疫期間使用Pioneer 3C配件商品，居家上班便利不受限！

《Pioneer先鋒》為歷史悠久的知名品牌，與時俱進符合未來3C產品各式接頭整併趨勢，推出多款USB Type-C外接設備，線材皆使用杜邦防彈絲，主打堅固耐用。本次品牌活動將送出回購率超高3項熱門商品，使用3500 T點可兌換「Type-C高質感傳輸充電線2M」、4500 T點可兌換「Lightning傳輸線2M」，兩項商品皆附上質感收納皮套，5500 T點兌換輕巧簡便設計的「耳道式耳機」，總共60組，500 T點可兌換「官方旗艦商城200元購物金」(滿千可折抵)，所有獨家品牌好禮都在《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』，生活少不了3C配件，趕快兌換《Pioneer先鋒》熱門商品去！

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▲使用T點兌換Pioneer先鋒「Type-C高質感傳輸充電線2M」、「耳道式耳機」。（圖／品牌提供）

【Pioneer先鋒3C配件兌換說明】

1. 本商品於兌換完畢後，以郵寄方式寄出。

2. 兌換商品後，兩周內寄出兌換券。

3. 本活動保有變更活動項目之權利，如有異動怒不通知。

【Pioneer先鋒購物金兌換說明】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號後，前往《官方旗艦蝦皮商城》

◎Step2：結帳時於「折價券折扣碼」欄位「輸入購物金序號」即可。

※使用須知：

1. 使用期限：2020/6/30止。

2. 每組折價券僅限同一帳號使用一次。

3. 折價券限訂於Pioneer先鋒行動館使用。

4. 每筆訂單限使用一張，退貨則無法恢復使用，請確認後再下單。

5. 本公司保留活動修改之權利，且不另行通知。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！