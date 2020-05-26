簡單數學題藏洋蔥！　答案超警世...網眼眶全濕：好好珍惜吧

▲隨著年紀增長，和家人相處的時間也逐漸減少。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人出社會後忙工作、成家立業，繁忙的日常生活讓人一不小心就忽略了家人，回過頭才驚覺時間早已匆匆溜走。有網友就分享他所看到的「計算和家人相處次數」之數學題，提醒大家未來的日子看起來雖還很長，但還是務必好好把握當下能和家人相伴的時光。

「一道我希望能算錯的數學題。」男網友日前受到影片啟發，在Dcard上分享一道「數學題」，計算出未來和媽媽相見的次數。他指出，今年他23歲、媽媽56歲，假設媽媽能夠活到100歲，他也以每5個月回家一次的頻率計算，餘生還能見到媽媽的次數就是105.6次了。

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「很多嗎？乍看之下很多吧？」原PO提到，因為大學離家遠，畢業後媽媽也會要他出去闖盪一番才能回家，所以沒辦法常常回去。雖然100多次的見面次數乍看之下很足夠，不過這也提醒著他和家人相處的時間就剩下這些了，一陣傷感不禁湧上心頭，「好好珍惜與家人相伴的時光吧！」

▲長輩總有一天會離開，陪伴永遠不嫌多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警惕文上線後，網友們也紛紛計算起自己和家人見面的次數，「我因為是在家中企業工作，未來預計每個禮拜都可以看到我媽，我還有2000次以上的機會，謝謝各位我會好好珍惜的」、「看了眼眶濕了」、「全世界的所有情感，只有親情，是隨時間越來越疏離的，好好珍惜吧」、「我今年25歲，而我媽永遠停留在49歲了」、「陪伴永遠不嫌多」。

和老家距離遠、無法常常回家的人也相當有感，「我已經一年沒回家了，看到這個突然想念」、「一年只能回去1、2次的我有感」、「我也在外地工作，但我一個月回去2次」。

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