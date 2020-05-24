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雨衣雨鞋包緊緊！汽車一衝過「積水洗禮」從頭灌　騎士妹子遭擊落…超QQ

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲下雨天騎機車，就算穿了雨衣還是可能會濕身。（示意圖，與本新聞無關／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣近日迎來梅雨鋒面，雖然帶來豐沛雨量，但也讓許多機車騎士叫苦連天，畢竟要在雨天出門，要不濕身真的很難。就有一名台南女網友在《Dcard》發文「下雨天機車族　難啊！」說她已經全副武裝，雨衣、雨鞋都包緊緊，想說頂多袖口會進水，結果一輛車衝向暴雨積水的地方，「水直接從脖子灌進去」讓她瞬間崩潰。

這位女網友22日發文，說台南最近連日下雨，還有下暴雨下不停的那種，「可憐的機車族，只能把雨衣穿緊緊，外加穿雨鞋防止腳滑。」她本來想說都已經穿成這樣，至少不會讓身體濕掉，頂多袖口部分會滲水，沒想到騎在路上，悲劇還是發生。

請繼續往下閱讀...

當時暴雨一下，導致道路有積水，她騎在路上，結果一台車「咻～～」過去，「就這樣，我被這台車潑整身……，潑的高度直接從我頭『上』噴到下」，而且因為汽車車速微快，導致潑的程度算很強，加上水「從上往下噴」的結果就是，積水直接從她的脖子灌進去。

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲車子經過積水處，就有可能波及機車騎士。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，不少騎士相當有感，「你肯定沒被正在上坡的公車衝擊過，衝擊力道不是跟你在開玩笑，前輪剛過後輪再來一次」、「這幾天騎上橋的機車道都像在玩急流泛舟……機車道積水+快車道的水，舒爽（X」、「你們可能更沒遇過前面的水坑，根本就是魚池，油門大力灌下去，就好像……掉進魚池裡整個水都往我臉上打。」

本站日前曾報導《穿兩件式雨衣…他一脫還是濕「只肚子那塊」：沒設計好？　過來人一招解決》，有網友在PTT的Gossiping板上問卦「穿兩件式的雨衣了怎麼還會濕？」就有網友留言分享經驗，「彎曲的部份積水」、「因為帽子的地方有空隙（認真）」，並建議，「一件式的反穿比較不會濕，但我都直接打赤腳，到室內才穿鞋」、「買沒有拉鍊連身雨衣，不是超商一扯就破的」「前面太長坐下來會有皺摺，容易積水、滲進雨衣內，將前面往內摺，短一點就不會濕了。」

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