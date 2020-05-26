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「致災性豪雨」也能理賠！明台產險提醒：雨季來臨前　應先加保颱風洪水險

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▲淹水，大雨，雨季，梅雨，颱風。（圖／123RF）

▲致災性豪雨不到半小時就造成許多地區淹水。（圖／123RF）

記者楊絡懸／台北報導

梅雨季從5月開始，致災性豪雨不到半小時就造成許多地區淹水，隨即傳出路段淹水及膝、地下道被淹沒情形。三井住友海上集團明台產物保險表示，預估致災性梅雨可能要持續一段時間，因此提醒民眾須檢視住宅或汽車保險保障範圍、保險金額是否足夠，颱風來臨前應加保颱風洪水險，才能給住家及愛車一個保障。

根據經濟部水利署電子報統計資料顯示，根據歷史資料指出，幾乎每年6月都會發生水災，而過去的紀錄中發現1966年、2005年、2011年及2012年都在6月12日這天發生強降雨事件造成重大損失，「612」或許可以說是最常發生致災性強降雨事件的一天。

明台產險發言人暨副總經理堀川真一說明，根據氣象專家透過大數據分析，除了發現每年5月至10月是較容易因為颱風或梅雨季發生強降雨的時節外，也發現天災發生的頻率越來越高，豪雨沖刷的力道也不斷增強，強降雨導致的災害比例也大幅上升，因此做好防災工作並安排足夠的保險保障成為降低損失的關鍵。

然而，根據明台產險內部統計，為汽車加保颱風洪水險的件數不到整體車險投保件數的1%；而投保住宅火災保險的件數中，加保颱風洪水險的件數更是連0.01%都不到，顯示大部分民眾仍沒有透過保險分散颱風洪水風險的意識。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲過去的紀錄中發現1966年、2005年、2011年及2012年都在6月12日這天發生強降雨事件造成重大損失，「612」或許可以說是最常發生致災性強降雨事件的一天。（圖／記者林敬旻攝）

住宅火災保險自2020年1月1日起，新增住宅颱風及洪水災害補償的保險保障，將全台依危害程度分為3區，危害程度為低等的新竹縣市、台中市、南投縣等，賠償限額9000元；危害程度中等的台北市、台南市、高雄市等，賠償限額8000元；而危害程度最高等的基隆市、宜蘭縣、花蓮縣等地區賠償限額卻僅有7000元，面臨風雨災害的賠償限額可能不足。

堀川真一舉例，2016年莫蘭蒂颱風橫掃全台，有一名居住於高雄5層樓鋼筋混凝土造透天厝的保戶，因強風豪雨造成1樓強化玻璃捲門、5樓鐵捲門、天窗、瓦屋頂等遭致受損需更換，總理賠金額約12萬元，是現行高雄市住宅颱風及洪水災害補償保險限額8000元的15倍。

至於汽車部分，明台產險分析加保颱風洪水險的車主多居住於台北、桃園及高雄，雖然汽車加保颱風洪水險的比例較住宅的加保比例高出一些，但以市場整體而言加保比例仍非常低。

堀川真一分享理賠經驗，2019年一名位於高雄市仁武區的保戶，駕駛進口房車行經低窪積水處進水造成引擎熄火，包含拖車及修復費用等，總理賠金額高達百萬元。雖然汽車附加颱風洪水險會增加一定金額的保費，但相比動輒數百萬元的車價，有必要做好風險移轉。

不過，堀川真一也提醒民眾，若等到颱風警報發布後才想投保，保險公司多半不受理，另住宅火災保險附加颱風洪水險的保險期間若跨越5月1日至10月31日則保費會以全年100%計收，因此民眾若住在容易受颱風侵襲或淹水的地區，應重新檢視目前的保障是否足夠並盡早完成投保。

▲淹水，大雨，雨季，梅雨，颱風。（圖／123RF）

▲產險業者提醒民眾，檢視住宅或汽車保險保障範圍、保險金額是否足夠，颱風來臨前應加保颱風洪水險。（圖／123RF）

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