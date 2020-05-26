暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡髒汙泥水」...緊急宣布這批禁賣

▲廣州本田車廠淹水，新車全泡水。（圖／翻攝自財經網微博）

記者劉亭／綜合報導

廣州近日突然連連暴雨，引發各地淹水，廣汽本田增城工廠應對不及，導致工廠廠區內部分的新車直接變成「泡水車」，災情相當慘重，許多人擔心會流入市面。廣汽本田回應稱，車輛受損仍在統計中，這批車輛不會進入銷售管道。

根據災情現場照片看來，廠區一排排剛完成的新車，冠道、雅哥、BREEZE、VEZEL等各種車款都無一倖免，全部被泡在黃色泥水中，高度達到輪胎，嚴重的幾乎被淹一半，粗估至少有300台。

針對此事，廣汽本田表示，「22號因為受到廣州暴雨影響，造成了少量車輛受損，目前正在統計當中，後續這批車輛是不會進入銷售管道的。這些車輛後期修復後滿足條件的，將內部使用。這個事情對公司影響很小，目前生產秩序也正常推進」。

據瞭解，本田新車淹水已經不是第一次發生，廣汽本田2016年也曾因廣州大雨，導致停車場發生嚴重積水，造成部分車輛浸泡受損。業界人士透露，按照廣汽本田此前的做法，泡水受損嚴重且沒有修復價值的新車，將直接進行報廢處理。

而其餘還有修復價值的新車，將會重新拆解上線，更換受損零件，確保車輛各項性能達到新車標準，將會作為員工福利車內部銷售，價格通常在新車價5-6折左右。

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