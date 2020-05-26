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高興看到民眾支持「港版國安法」　林鄭月娥：憲制基礎不容質疑

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▲▼中國,香港,習近平,林鄭月娥。（圖／路透社）

▲林鄭月娥持續表態，力挺北京制定港版國安法。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港特區政府26日上午舉行行政會議，針對「港版國安法」，特首林鄭月娥在接受媒體採訪時表示，香港各界高度關注國安法，高興看到很多市民支持，以及充分理解。話鋒一轉，她表示，香港是多元社會，有發現有反政府力量借助這次事件，星期天針對國安法以及國歌法在港島區示威，並發生暴力衝突，港府對此強烈譴責。

綜合港媒報導，林鄭月娥在行政會議會前記者會上，一一回應外界對「港版國安法」的質疑。她表示，外界指人大訂立國安法憲制法律基礎不足，然而，「憲制基礎是堅實、穩固、不容置疑；此事是從國家層面進行，沒有違反基本法，而是完善之，這是嚴格依國家憲法、《基本法》。」

▲▼中國第十三屆全國人民代表大會開幕式，香港特首林鄭月娥戴上口罩。（圖／路透）

▲中國第十三屆全國人民代表大會開幕式，香港特首林鄭月娥戴上口罩。（圖／路透

至於北京代替香港立國安法，將會削弱一國兩制的高度自治。林鄭月娥則回應，做出此評論的外國政客持雙重標準，相信任何國家都不容許在維顧國家安全上留有缺口或空白，「因為香港經過23年都無法進行本地立法，在可見的期間都無法做到本地立法，由國家最高機關出手是行使中央權力，和是對香港市民負責任的行為，是任何世界各國通例，外國政府無權干預。」

林鄭月娥也回應國安法會影響居民權利自由的質疑，並削弱香港金融中心地位。她斥責此說法是無稽之談，因為西方民主國家都有相關法例，不見得有嚇怕投資者，「相信近這幾日市民的正面反應都看得到，立國安法得到的效果是和外國政客的評論相反。」

另外，CNN記者則詢問林鄭月娥，是否可承諾港人享有上街表達對香港政府及中央反對意見的權力。她則回應，香港每年舉行上萬個公民活動，證明香港享有自由，「示威本身是表達言論自由的手段，若然是在合法情況下。」

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