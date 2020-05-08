「青蛙跳、鎖廁所、取綽號」都是他　家長投訴西苑中學老師問題大

▲台中市西苑中學傳出老師不當體罰學生。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西苑中學陳姓教師2017年替許姓男學生取不雅綽號「勃雞」，讓學生心靈受創，校方雖然對陳師記一大過，但家長不滿輕罰，憤而提告，不料日前又有家長爆料，他的小孩在10年前也被陳師體罰，不但在烈日下罰站、不准吃午餐，還叫學生青蛙跳等，教育局已要求校方重啟調查並召開教評會，最重可解聘、停聘或不續聘。

教育局表示，這件亂取學生綽號的不當管教事件發生在2017年，當時陳師是國中部科任教師，校方隔年召開教評會決議，以陳師涉及體罰並違反性平法為由，記一大過處分，並調離原職務。

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但是許姓家長認為陳師已不適任教師，卻繼續在學校任教，教育局僅記過罰責太輕，不但投訴人本教育基金會，還提出告訴，目前已進入司法程序。

不料，1名蔡姓家長得知陳師辱罵學生行為後，也跳出來控訴，他的兒子10年前也被陳師不當管教，不但把他兒子反鎖在廁所內罰寫作業，還在大太陽底下罰站4小時，不能吃午餐，甚至還要青蛙跳，一直跳到累倒為止，他小孩原本一直不敢說，直到另個兒子也要上西苑國中部，才主動提起。

教育局說，陳師被校方記一大過處分，是教評會權責，教育局無權過問，目前已進入司法程序，一旦判決出爐，會將判決結果交給校方，要求是否再召開教評會討論處分，至於另1件10年前的不當管教案，雖然年代有點久，但仍然要求重啟調查，一旦屬實最重將解聘、停聘或不續聘，絕不寬貸，維護學生受教權。

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