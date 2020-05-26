交叉路口前10公尺臨時停車　害駕駛撞死人！3人過失致死判刑

▲交叉路口前10公尺臨時停車害女駕駛撞死單車騎士全被依過失致與罪送辦。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

交岔路口十公尺內，就算是私人土地，亦不得停車！彰化去年就發生一件道路交叉口東西兩側都被臨時停車，導致自小客女駕駛從秀水鄉安鶴路要左轉時，因視線不良撞死單車騎士，彰化地院認為3人皆犯過失致死罪，臨停2名駕駛分別被判處2月、3月，可改易科罰金，均緩刑2年、5肇事女駕駛則處7月，緩刑3年。

在大馬路上經常可以看到車輛臨時停車占用車道，甚至連黃線、紅線也違停，尤其巷道轉彎處，更是險象環生，網友也經常將違停圖片po網警示，行經的用路人常因為看不清楚來車視線不良引起車禍事故，真的很危險。

依據判決書內容指出，臨停林姓駕駛向法官辯稱，路口西側轉角處的白線內是他的私人土地，也不知道交岔路口 10 公尺內不得停車，且認為將車輛停在該處沒有違規，也沒有不妥，認為肇事與他停放車輛一點關係也沒有，並沒有占用車道或妨礙行車安全。

而另一名張姓臨停在車禍事故路口東側駕駛，也說路口東側的白線內是他的私人土地，不清楚交岔路口10 公尺內不得停車，且認為是肇事者提早左轉彎才與被害人擦撞，與伊車輛超出白線應該沒有太大關聯。

而肇事的女駕駛辯稱：她行至路口時有先看反光鏡，但沒有看到車子，且因為被害人的腳踏車騎到馬路中央才會發生意外，覺得車輛沒有與被害人發生碰撞。

彰化地檢署檢察官勘驗，並依據地政等資料，案發時林男車輛停放私人土地上，雖並未占用車道，張男的車停在國有土地上幾近全車占用車道，但該道路係屬丁字道路，並不因道路之產權係為私有或公有而有不同，所以林、張均不得將其車輛停放在上開路口十公尺內。

台中區監理所彰化縣區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書佐證，肇事女駕駛車行經上開路口，提前左轉彎，撞及左方腳踏車；被害人騎乘腳踏車，夜晚行經未劃分向標線道路，未開啟車燈且未靠右行駛，兩車同為肇事主因。

另被告張男將車輛停在上開路口東側，夜晚不當於交岔路口十尺內占用車道停車，妨礙他車通行，影響行車安全；與被告林男將車輛停在上開路口西側路口轉角處，夜晚不當於交岔路口十公尺內停車，影響他車行車視距，兩車同為肇事次因等事實。

法官審酌被告3人於本院審理時均坦承犯行，其中鄭女已與被害人家屬達成和解賠償損害，（被害人家屬不向被告林、張求償），足認被告3人確有悔意，犯後態度良好，量處其刑。

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