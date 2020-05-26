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國民黨：綠營只會跟香港蹭在一起　酸「自稱當局」迷失國家定位

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記者黃翊婷／綜合報導

時代力量立委陳椒華在臨時提案中稱台灣政府為「台灣執政黨當局」，引發爭議。國民黨文傳會副主委黃子哲26日凌晨0時許在臉書PO文抨擊，「台灣當然應該要跟香港站在一起，但不能像民進黨只會『蹭』在一起。」

國民黨文傳會副主委黃子哲抨擊綠營用「當局」矮化國格，是為了跟香港蹭在一起。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）

▲陳椒華的提案因為用詞問題引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）

陳椒華25日在財政委員會上臨時提案，內容提及，針對中共強力推動《港版國安法》，「台灣執政黨當局」將會更激及完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助；由於這份提案也有民進黨立委高嘉瑜的連署簽名，公開之後立即掀起各界熱議。桃園市議員王浩宇認為，只有中共才會使用「台灣執政黨當局」來稱呼台灣政府，執政黨立委在立法院提案資料使用中共方面的對台稱謂，無論是刻意還是太不小心，「我覺得時代力量跟高嘉瑜，都應該出面道歉。」

對於提案用詞引發的爭議，陳椒華已在臉書PO文道歉並解釋，因為總統蔡英文在臉書粉絲專頁發文，提及港澳條例已有相關的規範，因此，希望政府未來能夠有更多能量足以承接追求自由與民主價值的香港人，原提案要求陸委會能夠依據港澳條例第18條編列預算，依照既有職權履行各部會的職責，不過，後來友黨委員簽署後撤簽，提案並未成案送出，感謝各位的批評與指教。

▲▼國民黨文傳會副主委的黃子哲。（圖／記者張凱喨攝攝）

▲黃子哲在臉書PO文批評綠營自我矮化。（圖／記者張凱喨攝）

而國民黨文傳會副主委黃子哲26日凌晨0時許也在臉書PO文談論此事，開頭第一句就是「綠營自我矮化是『當局者迷』」，文章內容談到，「過去香港民主派社運人士來台拜會民進黨，也用『台灣當局』稱呼，民進黨上下同樣悶不吭聲。這不禁令人懷疑，民進黨政府與時力是拿矮化國格來蹭香港嗎？」

黃子哲接著指出，陳椒華雖然已經道歉，民進黨立委也撤簽了，但與其說這是一時不慎，不如說是綠營在面對香港問題時，對主權地位的立場不夠堅定，「綠營口口聲聲要維護國家主權，卻一再自我矮化，這些人是不是『當局者迷』？為了政治利益，全然迷失國家的定位與方向。」

「台灣關心香港的自由、民主、人權與自治，其實是不分藍綠的。」黃子哲強調，國民黨不會矮化國家主權，還會負責提出港澳條例修法，提供最實在的幫助，「台灣當然應該要跟香港站在一起，但不能像民進黨只會『蹭』在一起。」

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