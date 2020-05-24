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民進黨黨部主委選舉成防疫漏洞？　國民黨點名趙天麟「沒戴口罩」帶頭違規

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▲民進黨高雄市黨部主委由趙天麟勝出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨高雄市黨部主委由趙天麟勝出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨24日展開地方黨部主委選舉，國民黨質疑，有多位候選人未遵守防疫規範，不但於公開場合未戴口罩、與選民握手，投票現場未保持社交距離，並點名當選高雄市黨部主委的民進黨立委趙天麟，受訪時沒有配戴口罩，與支持者握手、近距離接觸，違反衛福部和中選會的相關規定，要求防疫指揮中心應出面說明。

國民黨表示，台灣仍處於防疫時期，選務作業應參考衛生福利部疾病管制署所訂定「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19因應指引」，針對公眾集會及社交距離注意事項，做好事前完整規劃與現場控管。然而，觀察今日民進黨選舉過程，有多位候選人並未遵守防疫規範，不但於公開場合未戴口罩、與選民握手，投票所現場也無人引導、控管，造成許多選民聚集，未保持社交距離，顯已成為嚴重的防疫漏洞。

國民黨文傳會主委王育敏指出，中選會為了因應新冠肺炎疫情，早已在官網上針對鄉、鎮長補選以及高雄市罷免案，公布「防疫計畫措施及執行」辦法，明訂「 投票人前往投票時應配戴口罩，排隊時，以投票所內保持1.5公尺以上，投票所外保持1公尺以上距離為原則」，結果從媒體所拍攝影片和照片可以發現，民進黨候選人根本沒有遵守相關規範，例如高雄市黨部主委候選人趙天麟，不但受訪時沒有配戴口罩，還與支持者握手、近距離接觸，完全違反衛福部和中選會的相關規定。

王育敏表示，新冠肺炎疫情仍在持續延燒，因為台灣民眾的積極配合防疫，才讓台灣能得到良好的防疫成績，但是民進黨做為執政黨，卻輕忽疫情，帶頭違反相關防疫規定，根本就是扯台灣防疫工作的後腿。

王育敏表示，防疫指揮中心應出面說明，民進黨地方黨部選舉是否已經違反「新冠肺炎因應指引」的相關規定?為了避免未來再有類似情事發生，防疫指揮中心也應針對未來選舉、罷免事務，訂定清楚、明確的防疫標準，讓人民有明確規範得以遵守，避免防疫工作因模糊地帶而出現漏洞。

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