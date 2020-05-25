第1本「約會暴力」受害者親身經歷！韓國漫畫網路發表獲200萬人共鳴

▲韓國漫畫《都是李雅莉》是第一本「約會暴力」受害者親身經歷。（圖／寶瓶文化提供）

記者林育綾／綜合報導

「精神控制」就是一種暴力，你我或身邊每個人，甚至是路上擦肩而過的路人，都可能在不設防的親密關係中「以為是愛」，卻成了「約會暴力」的受害者。第一本「約會暴力」受害者親身經歷《都是李雅莉》，該書當初在韓國網路平台以圖文方式發表後，獲得200萬人共鳴，中文版由寶瓶文化在5/26凌晨發行。

作者李雅莉在書中畫的全是她親身經歷，而她想傳達，任何人都有可能是「李雅莉」，被另一半利用了愛與信賴，成了約會暴力的受害者。她提到，「大部分的人都對他印象很好，他發瘋的一面、為了傷害我而說出口的話⋯⋯很諷刺地，只有身為『情人』的我才看得到。」

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▼《都是李雅莉》部分內容。（圖／寶瓶文化提供）

寶瓶文化在書籍介紹中提到，「約會暴力」是一步一步變得嚴重，加害者等待獵物完全落入圈套後，才會脫掉「愛與關心」的面具，暴露出隱藏在後的「心理虐待」。

書中舉例幾個可能的情況，「他從限制妳的行動開始，讓妳遠離家人和朋友，檢查妳的手機和信，規定妳穿什麼，不准妳參加聚會。他說都是因為愛妳，卻在妳不知不覺中，逐漸加重對妳的限制和控制。他辱罵妳之後，哭著跟妳說對不起；他揍了妳之後，下跪求妳再給他一次機會；他不管妳想不想要，把妳當成性玩物⋯⋯他把妳的自尊踩在腳下，讓妳自責都是妳的錯，害妳以為沒有別人會愛妳。他對外戴上好人的面具，所以這個恐怖的他，只有妳看得到，沒人相信妳。這樣的折磨，一直重複⋯⋯」

坊間甚至有一種叫「PUA」的把妹課程，竟以「鼓勵女方自殺」為終極挑戰，而根據研究，台灣未同居親密關係暴力案件，3年間增加約66%，青少年約會暴力盛行率更高達36.8%，由此可知，「李雅莉」的故事不是別人的事，「李雅莉」就在我們身邊。

▼《都是李雅莉》部分內容。（圖／寶瓶文化提供）





作者想對所有的「李雅莉」說：「妳不要太自責了，不是妳的錯。不是因為妳運氣不好或是不會看人。妳不原諒他也沒關係。因為過去的妳撐過來了，才會有現在的我，謝謝妳。真的⋯⋯辛苦妳了，雅莉。」

《都是李雅莉》以漫畫寫實風格，呈現加害者逐步施加殘酷「精神控制」，以及來自社會、甚至親友「檢討受害者」的二次傷害。書中身形嬌小的「李雅莉」，象徵受害者內心的恐懼與無力感，並且，既無法對抗加害者生理上的力氣，也無法受到法律體系的保護。但另一方面，看起來弱小的「李雅莉」，也一點一點地鼓起了勇氣往前走。

▲《都是李雅莉》以漫畫寫實風格，呈現加害者逐步施加殘酷「精神控制」。作者想傳達「李雅莉」的故事不是別人的事，「李雅莉」就在我們身邊。（圖／寶瓶文化提供）

書中也附上一份約會暴力的「自我檢查表」，提供讀者及親友為當下的感情狀況做「安全檢視」。而漫畫的內文及對白，特別逐字「手寫」呈現，字跡時而細小短促無力、時而巨大粗暴壓迫，充滿臨場感地反射受害者的心境，以及「約會暴力」導致多大的危害與影響，多麼需要被正視。

李雅莉做完這本書也說，「我沒有繼續把自己困在陰暗角落裡動彈不得，而是有勇氣走到外頭，都是多虧了愛我的人，照顧我，關心我。希望大家能記得受害者的聲音，聽見那裡面的哭聲，記得他們的痛苦。記住，這不是與你無關的事。這樣的事情，完全有可能就發生在你的身邊。」