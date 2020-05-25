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直播遇「5.9級地震」狂晃！紐西蘭總理「反應超淡定」…下秒繼續接受採訪

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀／綜合報導

紐西蘭今（25）日發生5.9級地震，而當時該國總理阿爾登（Jacinda Ardern）正巧在接受電視直播採訪，當她感受到劇烈晃動時沒有露出驚慌的神情，而是繼續待在原地，繼續未完成的採訪，鎮定跟冷靜沉穩的態度引起大家關注，也紛紛讚賞她的領導人風範。

綜合外媒報導，紐西蘭總理阿爾登25日早晨，在紐西蘭議會的房間裡，接受電視連線直播採訪時，意外遇上5.9級的地震，從畫面中可以看到，鏡頭因為地震而微微震動，只見她先是掃視了一旁確認情況後，淡定的站在原地繼續回應主播得提問。

報導中指出，這個地震的震央距離首都威靈頓以北、1小時車程遠的地方，深度37公里，搖晃大約持續了15秒鐘，而阿爾登則是全程保持鎮定，並在主播詢問地震相關情況時表示，國會大廈的狀況很不錯而且現場沒有掛燈，大家也都很好；但她同時也開玩笑地稱，當一切開始晃動時她腦中的想法是「你是認真的嗎？」

阿爾登的鎮定跟穩重引起了許多人的關注，更受到這才是領導人該有風範的稱讚。阿爾登在地震發生過後，在新聞發佈會上證實地震沒有造成任何損傷，也排除海嘯威脅。

▼紐西蘭總理亞登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐西蘭總理亞登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

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