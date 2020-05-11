紐西蘭挺台重返WHA　陸外交部：停止錯誤言行「以免損害兩國關係！」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）日前表示，紐西蘭政府支持台灣以觀察員身份重返世衛大會（WHA）。大陸外交部發言人趙立堅11日回應，紐西蘭的錯誤言論已違反一中原則，中方表示強烈不滿及反對，「中國中央政府已經對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排，台灣此時炒重返WHA，真實目的就是以疫謀獨。」

趙立堅在例行記者會上表示，紐西蘭方面有關涉台錯誤言論，嚴重違反「一個中國」原則，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經向紐方提出嚴正交涉。」

▼紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）



趙立堅指出，在中國台灣地區參與世衛組織活動問題上，中方的立場是明確和一貫的，必須按照「一個中國」原則來處理，「在符合『一個中國』原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生的公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效應對。」

趙立堅提到，台灣島內此時炒作所謂參加世衛組織活動，重返世衛大會，其真實目的就是以疫謀獨，是徹頭徹尾的政治操弄，「一個中國」原則是中紐關係的政治基礎，是兩國建交以來雙邊關係取得長足發展的基本保障，「中方敦促紐西蘭方面切實恪守『一個中國』原則，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，以免損害兩國關係。」

趙立堅強調，中方致力於同紐西蘭在相互尊重、平等相待基礎上發展友好合作關係，「但我們維護國家主權獨立和領土完整的決心是堅定不移的，任何人在這一問題上都不應抱有幻想，希望紐西蘭有關人士停止造謠生事，多做有利於兩國互信與合作的事，而不是相反。」

▼往年的世界衛生大會都在日內瓦召開，今年則採視訊模式。（圖／路透社）

