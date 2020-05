紐西蘭總理用餐「因社交距離」被擋門外　推特高EQ回：這是A+服務！

▲紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)。(圖/路透)

實習記者任珈萱/綜合報導

社交距離大家一起保持!紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)和他的伴侶蓋福德(Clarke Gayford)於16日前往威靈頓Olive一家咖啡廳用餐時,因為「社交距離」防疫措施正實行,所以被拒絕進入。不過,蓋福德對此回應,她會為了這次的用餐負責,因為沒有提前訂位。

綜合外媒報導,阿爾登和蓋福德當天到威靈頓Olive咖啡廳用餐時,因為店家客滿,並且正實施「保持社交距離」,咖啡廳限制最多100人在店內用餐,每桌也要相隔1公尺;所以他門被拒絕進入餐廳。

據報導,一位網友Joey當時也在店內用餐,看到此情況時,也在推特上發文,「OMG總理阿爾登和蓋福德來用餐,但因為客滿,所以被拒絕進入了」;不過Joey 1分鐘後又更新一次貼文寫下,「沒關係,店家整理出位置給他們了」。

據了解,蓋福德也在看到網友Joey的貼文後也回應,「我必須為此負責,因為我沒有事先訂位,很高興他們有空位的時候都有通知我,A+的服務」。紐西蘭總理阿爾登辦事處的發言人也表示,在防疫措施實施德期間,任何人都必需配合等待。

咖啡廳沒有提供老闆的名字,不過他們受訪時表示,「這沒有任何例外,雖然他們一開始在外面等,不過我們經理在幾分鐘後,馬上跑到外面請他們進來,這也是對其他顧客的禮貌」。截至目前為止,紐西蘭新冠肺言的確診數為1,498、死亡人數為21。

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full.