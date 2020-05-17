紐西蘭總理用餐「因社交距離」被擋門外　推特高EQ回：這是A+服務！

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

社交距離大家一起保持！紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）和他的伴侶蓋福德（Clarke Gayford）於16日前往威靈頓Olive一家咖啡廳用餐時，因為「社交距離」防疫措施正實行，所以被拒絕進入。不過，蓋福德對此回應，她會為了這次的用餐負責，因為沒有提前訂位。

綜合外媒報導，阿爾登和蓋福德當天到威靈頓Olive咖啡廳用餐時，因為店家客滿，並且正實施「保持社交距離」，咖啡廳限制最多100人在店內用餐，每桌也要相隔1公尺；所以他門被拒絕進入餐廳。

據報導，一位網友Joey當時也在店內用餐，看到此情況時，也在推特上發文，「OMG總理阿爾登和蓋福德來用餐，但因為客滿，所以被拒絕進入了」；不過Joey 1分鐘後又更新一次貼文寫下，「沒關係，店家整理出位置給他們了」。

據了解，蓋福德也在看到網友Joey的貼文後也回應，「我必須為此負責，因為我沒有事先訂位，很高興他們有空位的時候都有通知我，A+的服務」。紐西蘭總理阿爾登辦事處的發言人也表示，在防疫措施實施德期間，任何人都必需配合等待。

咖啡廳沒有提供老闆的名字，不過他們受訪時表示，「這沒有任何例外，雖然他們一開始在外面等，不過我們經理在幾分鐘後，馬上跑到外面請他們進來，這也是對其他顧客的禮貌」。截至目前為止，紐西蘭新冠肺言的確診數為1,498、死亡人數為21。

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full.