信義誠品5/29後「從此不打烊」！新24小時書店改裝首公開　深夜美食超吸睛

▲「新24小時書店」由誠品信義店接手，5/29晚間10點起從此不打烊。（圖／記者李毓康攝）



記者林育綾／台北報導

「全台第一家24小時書店」誠品敦南即將於5/31熄燈，而「新24小時書店」由誠品信義店接手，5/29晚間10點起從此不打烊，今（25）日也搶先揭開改裝後的神秘面紗！除了逾17萬種書籍選物，是誠品敦南店的1.8倍，面積更是敦南店的2.5倍，還包括24小時生鮮超市、最大音樂館、凌晨1點深夜美食等。

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▲「誠品信義音樂館」也是全台最具規模的黑膠音樂館。（圖／記者李毓康攝）

信義誠品3樓接手「24小時書店」任務，以「多維世界，與你同步看見」賦予夜書店新定義，將從5/29起試營運，當晚深夜11點舉辦首場「唱片行裡的夢遊派對」，邀請獨立樂團I Mean Us、落差草原WWWW等live演出，而「誠品信義音樂館」也是全台最具規模的黑膠音樂館，打造超大黑膠牆，還特設古典爵士專區並提供專業音響體驗服務，同時更是未來音樂人創作的展演場域，不定期舉辦深夜DJ秀、發片藝人巡演、售票演唱會等。

▲▼除了打造超大黑膠牆，還特設古典爵士專區並提供專業音響體驗服務。（圖／記者李毓康攝）

書店中的「藝術專區」也會不時傳來優雅琴聲，誠品與YAMAHA共同合作打造「琴藝展演空間」，期待未來成為青年學子的展演平台。首次設置的「PANTONE專區」也將吸引藝術設計者目光，超過8千個 PANTONE 色的PANTONE CAPSURE色彩擷取工具，可以完美解決設計者比對色號的難題。

5/30當天晚間10點，也將舉辦首場「名人夜讀」，邀請 《台北上河圖》作者姚任祥，分享台北城市裡的文化基因與生活記憶。5/31的晚間7點，將同步直播誠品敦南店「星空下的Live騷動」與「熄燈倒數」， 6/1的凌晨12點起，信義店緊接著舉辦開幕派對，邀讀者一同迎接全新24小時書店。

▲信義誠品3樓的eslite café，有超過10種台灣在地食材蔬食麵包、深夜小吃等。（圖／記者李毓康攝）

值得一提的是，位在信義誠品3樓的eslite café，由誠品行旅餐飲團隊進駐操刀，從上午8點營業至凌晨1點，創新研發番薯黑豆吐司、馬鈴薯吐司、蜂蜜無花果麵包等，超過10種台灣在地食材蔬食麵包，由飯店點心房團隊每日新鮮直送，更讓人驚奇的創意菜單還有涼麵、雞爪凍滷味拼盤、牛肉麵、小籠包等庶民小吃，在書店裡都吃得到。

▲「調酒教父」王靈安，為夜讀者推出一系列限定調酒，如「村上春樹的等待」、「文青無眠」等。（圖／記者李毓康攝）

還特別邀請擁有超過40年豐富資歷、有「調酒教父」之稱的王靈安老師攜手合作，於晚間時段推出夜讀沙龍時光，以蘇格蘭高品質單一純麥百富威士忌、亨利爵士琴酒為基底，揉和台灣在地好茶與LAVAZZA頂尖咖啡豆，激盪出一系列獨家限定調酒，包括「村上春樹的等待」、「文青無眠」、「迷途桃花源」等7款，讓夜讀的滋味更迷人。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有害身心健康。





▲24小時書店裡的生鮮超市「誠品知味市集」也備受期待。（圖／記者李毓康攝）

24小時書店裡的生鮮超市「誠品知味市集」也飄出茶葉蛋清香，挑選獸醫師照顧避免雞隻過勞的紅殼蛋，不用紅茶改選有機綠茶為基底，富含茶多酚與單寧酸，讓茶葉蛋更加清香；還有新鮮蔬果、海鮮肉品、土雞蛋、小農鮮奶、醬料零食等應有盡有，讓讀者認識飲食文化。

▲誠品也邀請美國舊金山咖啡四大天王之一「Four Barrel Coffee四桶咖啡」海外首店進駐。（圖／記者李毓康攝）

除了3樓咖啡廳，誠品也邀請美國舊金山咖啡四大天王之一「Four Barrel Coffee四桶咖啡」進駐，海外首店於誠品信義店2樓開幕，將美國舊金山本店的雅痞藝術風格概念完整呈現，店裝設計不僅展現舊金山Valencia Street 街邊店窗景，也延續當地嬉皮區塗鴉藝術風格，入門可見品牌經典的四獸塗鴉及多幅壁面掛畫。

▲舊金山Four Barrel Coffee四桶咖啡海外首店，將美國舊金山本店的雅痞藝術風格概念完整呈現。（圖／記者李毓康攝）