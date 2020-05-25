阿里巴巴投入近34億人民幣　參與全球抗疫

▲阿里巴巴經濟體全員參與全球抗疫，投入累積已達人民幣33.56億元。（圖／路透社）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，部分地區封城又停工，重創產業經濟，阿里巴巴集團自今年1月初參與全球抗疫工作，並於時隔11年再次啟動「春雷計劃」後，截至3月31日，投入累積已達人民幣33.56億元。

阿里巴巴集團今年1月率先成立抗擊疫情和商家扶助兩個專門小組，先後發起了「馳援武漢」及發佈「告商家書」，提出6大方面20項扶助措施，透過減免商家經營費用、提供資金及低息免息貸款、開放數位化服務能力、提供靈活就業崗位等，協助中小企業度過難關。

為了進一步支持復工復產，阿里巴巴集團更發揮數位化能力，啟動「春雷計劃」幫助中小企業拓客源、助外貿企業轉型內銷、打造數位化產業帶及興農助農等，抗疫期間，對天貓商家免去2020年上半年的平台服務年費，累計投入6.1億元；淘寶、天貓聯合菜鳥設立專項基金補貼供應鏈和物流，累計投入3.6億元。

在技術抗疫方面，達摩院向超過550家醫院免費開放AI診斷技術，幫助提升新冠肺炎疑似病例的CT診斷效率。阿里雲智能對全球中小企業推出3,000萬美元規模支持計劃，目前有逾600家中小企業受惠。此外，阿里巴巴已送出總價達4.8億元、逾7300件抗疫物資至武漢及全中國，同時向全球多個國家、地區及國際機構捐贈防護物資。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇認為，機會是留給有準備的人，中小企業把握市場調整期做好部署，才能在機遇出現時，做好迎接新時代的準備，真正化危為機，擁抱曙光。