疫情為了通過檢查關卡　惡男竟然當場攔車「綁架17歲少女」載他

▲為了防止疫情擴大，當局在許多地方設置檢查關卡。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴大，佛州近來傳出一名男子為了順利通過防疫檢察關卡，竟然攔車挾持一名17歲女司機，威脅對方開車載他和同行的另一名女夥伴抵達目的地，幸好對方脫困後沒有受到傷害，嚇得立即報警逮人。

門羅郡(Monroe County)警方表示，37歲男子薩迪納斯(Alexander Michael Sardinas)，和一名來自伊斯拉摩拉(Islamorada)的43歲女子，21日因為想要進入目前因疫情不對外開放的礁島群地區，竟然綁架當地一名17歲女司機，脅迫對方載他們前往塔弗尼爾(Tavernier)。

少女告訴警方，薩迪納斯與女子當時威脅，如果不乖乖幫助他們通關並且前往塔弗尼爾就會傷害她，而且也不讓她使用手機，她因為害怕所以通過檢查站時什麼也沒說，後來先讓薩迪納斯在當地一間加油站下車、另一名女子則在藥局下車，好不容易擺脫2人後便立即打電話向家人求救。

警方接到報案後，很快於少女所說的地點附近找到薩迪納斯與女子，2人面對警察詢問時，皆沒有否認是搭乘少女的車通關，並且對於如何遇見少女的經過說詞矛盾。目前薩迪納斯因為涉嫌綁架罪被捕，女子則尚未面臨任何指控，此案仍在進行調查中。

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