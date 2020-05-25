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「本店不提供薑絲」客人沒吃到小籠包還被罵流氓　上網給負評挨告

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▲▼小籠包或水餃一顆約50至60大卡，一次吃10顆就有500至600大卡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲消費者因吃小籠包沒薑絲和業者爭執，之後po文稱付錢沒吃到，被控加重誹謗。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子和友人去年到松山區某小館吃飯，因為點了小籠包，但店家不提供薑絲而發生爭執，張男和友人回家上網批店家「不給東西也沒退錢，還說我們流氓」，店家控告張男和友人涉嫌加重誹謗。台北地檢署調查後，認為店家接待服務態度，攸關消費者權益，屬可受公評事項，張男和友人依個人感受發文評論，並不構成誹謗罪。

張男和友人在2019年6月9日晚上，到事發的店內點了小籠包後，詢問店家是否有薑絲，但業者指著牆上的公告說「本店不提供薑絲」，雙方因此發生口角爭執，張男和友人離開後，上網到業者在FB的專頁上po文「連小籠包都沒有給我們吃就把我們轟走了」、「感覺就是很常被客訴到很習慣吵架的姊妹花」。

業者喊冤認為當時是張男和友人要改成外帶，所以把小籠包拿回廚房打包，誰知道客人就這麼離開，還上網寫這些負面評語，因此報警提告；張男和友人則辯稱，只是上網抒發心情，當時沒聽到店家說要幫他們打包，

檢察官勘驗店內監視畫面，雖然沒錄影聲音，但是從影像可看出，雙方確實曾有爭執場面，店家的確也有把小籠包打包，只是打包後直接丟在張男和友人原先坐的餐桌上，可見張男等人說付錢沒吃到東西是真的，而張男和友人的po文雖然會讓店家感覺不舒服，但無法證明主觀上有誹謗犯意，因此處分不起訴。

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