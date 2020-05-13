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社會 社會焦點 保障人權

留言「聽說很黑哦」害臉書評價剩3分　娃娃機台主3句話賠5萬

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記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子2018年間向詹姓男子承租娃娃機台，雙方因為契約糾紛鬧得不愉快，他一氣之下就在對方經營的臉書粉絲團留言，包含「變很爛，不值得大家過去」、「聽說很黑哦」等，導致粉絲團的網路評價下降至3分，反而挨告妨害名譽，日前被士林地院法官依散布文字誹謗罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男在臉書留言，導致詹男的粉絲團評價下降。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，陳男向詹男承租將近3個月的娃娃機台，約定每月租金為6000元，押金也是6000元，但雙方因為契約履行糾紛鬧得不愉快，他心生不滿，2018年12月16日下午4時許使用家中電腦登入臉書，並在詹男的夾娃娃店粉絲團頁面留言，「變很爛，不值得大家過去」，隔天再使用其他個帳號相繼留言，「怕出貨的場」、「聽說很黑哦」，導致粉絲團的網路評價下降至3分。

不過，陳男到案後坦承的確有留言，但沒有任何散布文字誹謗的犯行及意圖，「我的機台會有一般消費者來消費，這些人夾其他機台也會回饋給我，『變很爛』是我們原本出租的人都走了、換了告訴人機台後，他們說的」、「詹男出租的一般娃娃機，設定的保夾金額比法規所定的790元還高，造成消費者想保證夾取需花費更高金額，我所講的都是事實，而且我是為了保護其他消費者才發表言論」。

▲▼ 玩偶,娃娃,玩具 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男認為詹男設定的保夾金額太高，會讓消費者多花錢。

士林地院法官認為，陳男留言的內容依客觀文義解釋，均含有影射詹男機台品質差、不值得前往消費、另有黑幕等情形，目的是想凸顯經營者有許多問題，對於詹男的專業能力、職業、身分等名譽都屬於負面影響，且有輕蔑、不屑之意，況且粉絲團評價也確實因此下降，足見上述行為已經導致對方社會名譽及評價受損。

法官接著指出，陳男雖然聲稱留言內容都是真的，被告知可以傳喚證人加以證明，卻改口說證人都要上班、這是小案可以捨棄傳喚等等，說詞明顯前後不一，加上整起事件與公共利益無關，最後依散布文字誹謗罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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