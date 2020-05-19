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檢察官面前飆罵畜生　基隆男嗆「侮辱我這個多你5歲的」結局曝光

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基隆地院,基隆地檢署,地方法院,地檢署,基隆地檢,基隆地方法院,基隆市警局,基隆警局(新logo版)（圖／記者謝孟儒攝）

▲黃男與許男在地檢署內起爭執。（圖／記者謝孟儒攝）

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子與許姓男子因妨害自由案件鬧得不愉快，去年9月4日在基隆地檢署接受詢問時，對方當著檢察官、書記官、法警等人的面，用台語飆罵他「畜生」，甚至嗆聲「告到你死，我也不會理你啦」、「慢慢去告啦」，於是決定提告求償精神慰撫金8萬元，替自己討公道。基隆地院簡易庭法官衡量雙方經濟狀況以及受侵害程度，最後判許男應賠償8000元較為適當，全案仍可上訴。

黃男在判決書中主張，當天上午9時29分兩人在基隆地檢署接受詢問，卻無辜挨罵「畜生」，雖然在刑事方面許男獲檢方不起訴，但他實在吞不下這口氣，況且在場的檢察官、書記官和法警都有聽到，也有錄音檔案為證，因此決定提告求償名譽損害一共8萬元。

不過，許男堅稱並未罵過黃男畜生。基隆地院簡易庭法官調閱錄音譯文，一開始許男不滿挨告，氣得直說，「你真的這樣給我侮辱？侮辱我這個多你5、6歲的，還要我的錢，你好膽你，法院是你開的嗎？」接著聽到黃男堅持提告，他竟然直接開嗆，「告到你死，我也不會理你啦」、「你畜生啦，你去告，告說我說你畜生啦，這樣比較快啦，你還要告我喔？慢慢去告啦」。

法官認為，這份錄音譯文出自基隆地檢署庭訊的錄音光碟，許男在偵查庭內以難堪言詞辱罵黃男，行為超越訴訟攻防的合理範圍，顯然已經不法侵害到對方的名譽，考量到事發地點是在偵查庭內，現場僅有少數幾名特定人士，名譽受損情節輕微，最後裁定他應賠償8000元較為適當，全案仍可上訴。

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