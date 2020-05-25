退伍還想回軍門檻提高　這些人全被禁止！「意志不堅」也沒資格

▲國軍再入營規定門檻提高。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部日前發布修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條修正草案」，規定軍人退役若再回軍，除了酒駕、毒品、性騷、性侵等前科外，將再加入過去在營內「意志不堅」提早退伍或未報到者，都會失去資格，且考績必須甲等以上，與品德記過之處分。

國軍近年來積極改善營舍、裝備提升、強化辦伙，意在吸引官兵投入軍旅，不過目前考量「國軍整體人力已大幅提升」，接下來要強化官兵素質，重質不重量；因此，發布修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條修正草案」。

根據該草案規定，軍人退役之後，如果還想要再回軍，凡有酒駕、毒品、性騷、性侵等前科者，以及在軍中「意志不堅」提早退伍、未報到者都會喪失資格；此外，近三年考績必須甲等以上，也不得有品德記過等處分。

國防部指出，國軍幹部為部隊之骨幹，如果意志不堅，未服滿招生簡章最少年限即志願申請退伍，這會影響部隊領導。此外，由於再入營的註銷案件，多以「不習慣選填之單位」，或「接獲其他工作」等非重大事故理由而未報到，這導致排擠原本再入營員額，更浪費行政資源，因此明定經原核定單位註銷達二次者，就不同意辦理再入營。

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