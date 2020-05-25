北宋夫妻合葬墓出土！藏極罕見「過仙橋」…淒美寓意：生生世世在一起

▲北宋夫妻合葬墓出土。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸考古人員近日對湖南省寧鄉市楊家灣古墓群作搶救性發掘，發現一座東漢墓葬和一座北宋夫妻合葬墓。其中，夫妻合葬墓2個墓室之間竟發現有一扇小窗，被鑑定為「過仙橋」，較為罕見，有著淒美的寓意，表示亡者期待生生世世可以在一起。

據悉，楊家灣古墓群的發掘為研究漢代和宋代時期的歷史、民俗、葬俗等提供了重要的參考資料。考古專家孫丙麗說，此批文物豐富了寧鄉的文物寶庫，更進一步證實了寧鄉歷史源遠流長，接下來還將在該古墓群繼續勘探，尋找是否有新的墓葬。

▲北宋夫妻合葬墓發現「過仙橋」。（圖／翻攝自微博）

「過仙橋」是古人「事死如事生」觀念的產物，表示夫妻倆活的時候在一起，死了也要到一起，中間留一個洞，想像著兩個恩愛的靈魂，躺在裡面還可以聊聊天。古時候，「過仙橋」寄託著夫妻死後再續姻緣的祝福。

早期的中國先民大多為單人墓葬，直到周代，夫妻合葬墓才開始出現。目前發現的周代夫妻合葬墓，大部分都是並穴合葬，而非同穴合葬。並穴墓本質上是兩座墓，只是相距很近，算是葬在一起。

夫妻合葬最早流行是在漢代，漢代的編戶齊民政策將家庭的核心地位更加強化。此外，儒家強調人倫關係的重要性，也進一步強化夫妻關係。

►戴口罩也要記得保養

▼墓室留一個洞。（圖／翻攝自微博）