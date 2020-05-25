時力民調／韓國瑜施政表現3成市民打0分　46%市府選務不中立

▲時代力量高雄市議員黃捷出席時代力量智庫公布民調記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票日倒數計時，時代力量智庫25日公布最新民調，針對韓國瑜上任以來的表現，滿分10分，韓國瑜平均分數只有4.1分。其中，30.6%的市民給了0分，20到29歲的市民僅給3分，是所有年齡層最低。

針對韓國瑜在高雄的市府及議會表現，時力民調指出，滿分是10分，韓國瑜僅拿到4.1分，其中30.6%的市民給了0分，20到29歲的市民僅給3分，是所有年齡層最低者。

另外，有高達46%的高雄市民認為市府在此次的罷免投票中有選務不中立的疑慮，遠高於認為有維持中立的36.2％。

根據時力民調，有56.4%同意罷免，較4月時增加4.3%，不同意罷免則為28.9%，較前次下降6.3%。此外，韓國瑜呼籲支持者別去投票的「蓋牌策略」影響不大，仍有58.4%市民表示會去投票，反倒是如果肺炎疫情變得嚴重，會去投票的比例將窩降為55.5%。

時力公布的民調是委託趨勢民調進行，針對高雄市20歲以上市民，在5月19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成830份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.40個百分點，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。