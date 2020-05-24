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韓國瑜命運倒數13天　沈富雄斷言：罷韓一定成功，你就認了！

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／高市府）

記者柯沛辰／綜合報導

罷韓倒數13天，高雄市長韓國瑜再次「蓋牌」，呼籲韓粉不要出門投票。不過，根據《TVBS》最新民調，有39%的高雄市民一定會去投票，其中同意罷免的高達88%，約佔78萬人。前立委沈富雄22日在政論節目上斷言，「罷韓一定成功，韓國瑜，你就認了」。

《TVBS》公布最新民調，高雄市民「一定會」投票的佔39%，「可能會」則佔12%。其中，「一定會」投票的選民中，同意佔88%，約佔高雄市民34%，相當於78萬人。這份市話民調的調查時間是5月18日到20日，有效樣本1237人，在95%信心水準下，抽樣誤差±3%。

▲▼韓國瑜命運倒數13天　沈富雄斷言：罷韓一定成功，你就認了！。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

▲政論節目分析民調，沈富雄斷言「罷韓一定成功」。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

沈富雄在《少康戰情室》分析，這份民調樣本有1200多位，數目相當多，但以他過去的經驗來看，《TVBS》民調的母體結構中，通常韓粉比例相對較高，說明這份民調已經對韓國瑜有利，但罷韓仍佔多數。

沈富雄指出，從交叉分析來看，高雄市任何一個行政區「同意罷韓」的比例都相當高，具有一致性，「所以我的結論是，罷韓一定成功，結束了，韓國瑜你就認了！」

▲韓國瑜視察高雄市0522豪大雨情況 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜22日視察高雄市豪大雨情況。（圖／高市府）

依據選罷法第90條規定，罷免案投票通過，必須有效同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。換句話說，高雄市罷韓門檻為57萬5091人。

若以民調來看，一定會去投票且同意罷韓有78萬人，已遠遠超過門檻。值得注意的是，今年2月同份民調問題，當時「一定會」、「或許會」去投票的高雄市民合計佔57%，如今罷韓前兩周卻佔51%，相較2020總統大選後一個月下滑了6%。

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