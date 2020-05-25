梨泰院夜店爆「六次感染」！計程車司機無辜染新冠...持續追蹤5乘客

▲補習班講師拜訪梨泰院夜店後，形成一串新冠肺炎傳染鏈。（示意圖，非本人／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在爆發梨泰院群聚感染後，今（25）傳出「六次感染」首宗確診案例！仁川25歲補習班男講師到訪梨泰院後，將病毒傳染給院內高三生，病毒一路透過計程車司機、廚師，從投幣式KTV蔓延至富川市自助式餐廳，如今造成確診者的同事、配偶都遭感染。專家研判，未來南韓不排除會發生七次、八次，甚至是「N次感染」！

首爾市衛生當局25日召開記者會，市民健康局長羅伯柱（나백주）表示，目前正針對餐廳從業人員、計程車司機與乘客、家屬等36名接觸者實施篩檢，為防堵病毒持續擴散，將聯合其他地方政府下達指令，暫時關閉相關餐廳、計程車，並令其停止營業。

據疫調人員分析感染路徑，仁川市25歲補習班男講師光顧梨泰院夜店後遭感染，然而篩檢時卻隱匿職業，使衛生當局無法即時掌握遭感染的補習班，院內高三生染病後拜訪彌鄒忽區投幣式KTV；身兼自由攝影師的49歲計程車司機來訪該KTV後，前往富川市自助式餐廳，替一對為女兒舉辦周歲宴的夫妻拍照，該夫妻和1歲女兒、其他赴宴親友皆遭感染；其中一名親友受感染後，將病毒傳給餐廳同事；該同事又將病毒傳染給丈夫。

▲目前南韓防疫當局仍持續追蹤接觸者。（圖／路透社）

羅柏柱分析，病毒正呈現連鎖式擴散，其中家屬、同事等密切接觸者首當其衝，尤其第六次的感染者又是經營個人計程車的司機，目前已經透過信用卡結帳紀錄，鎖定、追蹤5名計程車乘客。

根據南韓中央防疫對策本部，今日雖僅新增16例確診，但梨泰院夜店群聚所引發的連鎖式感染中，第五次感染的確診者已累計7人。

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