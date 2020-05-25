外國人介入香港抗爭？　紐時：中國宣傳機器「控訴缺證據」

▲中國人大預告立「香港版國安法」，圖為香港特首林鄭月娥、國家主席習近平。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國大陸在13屆全國人大為了解決香港類似「治外法權」的地位，提出「香港版國安法」。《紐約時報》對此表示，北京當局根本是替立法舉動辯解，不惜全面啟動黨和國家的宣傳機器，尤其是企圖利用新聞媒體加強控制香港的力道，一方面對外宣稱香港的示威市民聯合外國勢力，暗中謀求顛覆政權，一方面卻又舉不出有力證據顯示外國勢力暗中協助。

大陸官媒《新華社》22日曾針對香港問題表示，全國人大是國家最高權力機關，代表著國家主權，然而「反中亂港」等反對派勢力卻企圖奪取香港治轄權，公然焚燒國旗，並鼓吹香港獨立、武裝建國，甚至勾結外部勢力對內地進行各種分裂、顛覆、滲透等活動，使香港成為外部勢力阻礙中華民族偉大復興進程的溫床。

《環球時報》總編輯胡錫進更在推特上以英文寫道，「香港最終是屬於中國的，而非美國。」

▲ 反對「香港版國安法」的民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

《紐約時報》記者赫海威（Javier C. Hernández）對此評論，香港市民不滿的原因在於北京當局日漸侵蝕香港在法治上的自主權，這是外界普遍的觀點；然而中國共產黨為捍衛新立的「香港版國安法」，不惜動用長期以來慣用的「陰謀論」做為辯護工具，一方面對外宣稱香港的示威市民聯合外國勢力，暗中謀求顛覆政權，一方面卻又舉不出有力證據顯示外國勢力暗中協助。

加州大學聖地牙哥分校的的中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）也對北京當局的說法感到不可置信，「有關香港大規模示威是外國勢力干預的結果，這種說法難以讓中國以外的人信服。」

赫海威分析，原本北京當局因新故肺炎等議題，和美國劍拔弩張，日後近一步拉緊對香港控制的韁繩、國際間對立升溫，勢必更會在媒體上加強批評美國的論調。

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