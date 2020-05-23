北京推「港版國安法」　歐盟：盼香港在一國兩制下維持穩定

▲歐盟針對「香港版國安法」22日發表聲明。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國大陸第13屆全國人大將審議「香港版國安法」，且預計28日如期通過，引發國際熱議。歐盟22日在聲明中表示，為維護歐盟利益，希望香港在「一國兩制」原則下維持穩定、繁榮，而《基本法》第23條最好的審議方式，則應在民主的條件下進行。

歐盟在美國國務院發表聲明後，也緊接著發表相關聲明；和美國相比語氣更為委婉，同時敦促中國大陸遵守承諾。聲明寫道，「最好的方式就是讓《基本法》第23條在香港透過民主辯論，爭取各方人馬的意見，針對香港安全問題立法，同時維持香港的自治與一國兩制的原則。」

根據全國人大常委副委員長王辰的說明，7條草案主要針對外部勢力干預、顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動等行為立案；然而香港政府過去在2002年9月便展開《基本法》第23條的立法諮詢，其中明訂香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府、竊取國家機密等行為，當時引起香港社會強力反彈，隔年7月50多萬名民眾上街遊行、抗議。

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