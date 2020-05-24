直攻「三山」催票！罷韓團體直搗韓流發源地　發萬條黃絲帶：堅定罷韓

▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、黃子倩／高雄報導

罷免投票倒數！罷韓團體規劃666罷韓演習第二階段，要前往2018年高雄市長韓國瑜聲勢高漲關鍵的「三山」地區，24日傍晚6時6分於旗山車站糖鐵故事館前路口舉行，號召民眾高舉手中黃絲帶，並大喊出：「6月6號堅定罷韓、6月6號非韓不投。」

▲罷韓團體旗山發黃絲帶 ，立委趙天麟和邱議瑩也到場聲援。（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓團體於兩個星期周末星期舉辦「三山站出來」，也是666罷韓演習的第二個階段，所謂「三山」，就是高雄的美濃旗山、大岡山和大鳳山三個地方，回攻韓流崛起地，也提升原高雄縣罷韓熱度。

罷韓團體24日直攻旗山，於旗山車站糖鐵故事館前路口發送罷韓黃絲帶，現場除了黃絲帶還送了貼紙、布條、海報等罷韓小物，讓旗山老街佈滿罷韓氣氛，主辦單位表示，約不到半小時，就發了一萬條，更邀請民眾在傍晚6點6分高舉黃絲帶，並大喊出：「6月6號堅定罷韓、6月6號非韓不投、6月6號我會去投票」，場面壯觀。

▲民眾高舉黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示：「高雄是很容易被煽動的民族性，我們會為了一個理想、為了更好的高雄而被煽動，一些外地人來到高雄用一個夢想、幻想來欺騙高雄人，然後煽動了我們，還洋洋得意諷刺，拍拍屁股一走了之，在旁邊說風涼話，兩年前我們可以給你選票，因為信任你，會相信你的理想，相信你給出的幻想，那兩年後的現在，我想我們高雄人會投下不信任的投票，成功的罷免你。」





▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋指出：「旗山、岡山、鳳山，在2018年的大選當中遭到中國寒流以及韓國瑜的話術所欺騙，導致這三個地方都成為後來韓國瑜洋洋得意所翻轉三個選區，但我們都知道這裡的人沒有變，這裡的本土沒有變，這裡人對高雄市的情感沒有變，高雄市民從哪邊摔倒我們就從哪邊站起來。」

▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓演習光復高雄三山會師，第二站預定5月30日週六晚上6點6分、在南岡山捷運站外廣場，第三站為5月31日晚6點6分、在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場前草地。