韓國瑜罷免投票倒數2周　國民黨定調配合高市府低調處理

▲國民黨討論罷韓。（圖／翻攝羅智強臉書）

文／中央社

罷韓投票倒數，由國民黨主席江啟臣主持的因應小組今天開會討論對策，定調一切配合高市府低調處理，不激化、不對立，黨中央則透過空戰的方式支援，幫忙宣傳高市府的政績。

江啟臣今天召集包括國民黨立法院黨團總召林為洲、黨團書記長蔣萬安、國民黨副秘書長李彥秀、柯志恩、革實院長羅智強等人，討論高雄市長韓國瑜罷免案的因應作為，會中定調配合高市府低調處理，但會結合縣市，在疫情趨緩的此刻振興經濟、推動旅遊活動等。

根據與會者轉述，今天討論有關罷韓的部分，結論是一切配合高雄市政府，低調處理，黨中央則會運用網路空戰的方式做支援，幫忙宣傳高雄市府的政績；而今天的會議也不只有討論罷免案，會中也討論到有關修憲、農田水利會改官派等議題的議事攻防。

羅智強則透過臉書表示，大家討論了各種方式，在不激化對立的情形下，努力讓大家知道，韓國瑜這一年，做了多少民進黨20年的做不到、做不好的事。他也告訴江啟臣，他去高雄，聽到很多支持者還搞不清楚，頻頻問他6月6日到底要不要去投票。

羅智強說，他建議江啟臣，黨中央應該要加強說明，要告訴高雄市民，特別是支持韓國瑜的市民：「不要投票」。雖然投不投票是個人的自由，國民黨都尊重，但還是要跟支持者講清楚。

羅智強表示，現在罷韓運動的人，就是希望能夠激化對立，增加投票率。如果挺韓國瑜的人也要動員，反而會讓對方借力打力，製造「韓國瑜不專心市政」的印象。因此，不去投票，本身也就是一種投票，表達大家希望韓國瑜留任，不同意罷免的意願。

李彥秀也透過臉書說，面對罷韓團體刻意的激化與對立，高雄市政府已經決定用施政成績來面對。黨部上下以高雄市政府的節奏為節奏，亦步亦趨，希望在不對立不激化的前提下，用市政成績，延續高雄的幸福。