恭喜趙天麟當選　高閔琳：接下來我們「一起罷」！

▲高閔琳恭喜趙天麟當選高雄市黨部主委，接下來一起罷免韓國瑜。（圖／翻攝高閔琳臉書）
記者黃巈禾／綜合報導
民進黨24日舉行全國黨代表暨縣市黨部主委改選，其中，以代表海派參選高雄黨部主委的趙天麟，對決菊系高雄市議員高閔琳備受關注，最後由趙天麟勝出。選舉結果出爐後，高閔琳也透過臉書恭喜趙天麟，並表示接下來一起罷免高雄市長韓國瑜。
高閔琳首先向支持者喊話，「很抱歉讓你們失望了！」因準備不足、努力不夠，無法爭取更多認同，但這就是民主選舉的真諦；同時，恭喜趙天麟當選，期待未來的民進黨高雄市黨部在趙天麟的帶領下，持續推動黨務改革、努力重返執政、立拚議會過半，她也會與趙天麟一起努力。
高閔琳提到，沒有氣餒，精神滿滿，為高雄進步的未來繼續努力，再次感謝每一位黨員朋友的參與和加油打氣，今晚過後，還有更多公共事務需要大家共同關心參與，尤其香港朋友仍在街頭為自由而戰，作為台灣政治的青年後輩、民主小兵，沒有缺席的藉口，要時刻警惕，捍衛得來不易的民主自由。
最後，高閔琳表示，最重要的是，6月6日是高雄向全台灣展現民主的歷史時刻，「我們會勇敢表達，向不適任的市長說不，也不容許對立及仇恨一再傷害高雄。只要作伙，咱都是高雄派！接下來，就讓我們一起加油『一起罷』！」
【民進黨各縣市黨部主委當選名單】
台北市黨部（暫停選舉）
新北市黨部：何博文
桃園市黨部：張火爐
台中市黨部：李天生
台南市黨部：潘新傳
高雄市黨部：趙天麟
宜蘭縣黨部：陳俊宇
新竹縣黨部：彭瑞德
苗栗縣黨部：李貴富
彰化縣黨部：邱建富
南投縣黨部：羅美玲
雲林縣黨部：江宗保
嘉義縣黨部：林秀琴
屏東縣黨部：許展維
花蓮縣黨部：陳景豊
台東縣黨部：劉櫂豪
澎湖縣黨部：盧長在
基隆市黨部：蘇仁和
新竹市黨部：陳建名
嘉義市黨部：黃露慧
金門縣黨部：許建全