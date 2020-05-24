恭喜趙天麟當選　高閔琳：接下來我們「一起罷」！





▲高閔琳恭喜趙天麟當選高雄市黨部主委，接下來一起罷免韓國瑜。（圖／翻攝高閔琳臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨24日舉行全國黨代表暨縣市黨部主委改選，其中，以代表海派參選高雄黨部主委的趙天麟，對決菊系高雄市議員高閔琳備受關注，最後由趙天麟勝出。選舉結果出爐後，高閔琳也透過臉書恭喜趙天麟，並表示接下來一起罷免高雄市長韓國瑜。

高閔琳首先向支持者喊話，「很抱歉讓你們失望了！」因準備不足、努力不夠，無法爭取更多認同，但這就是民主選舉的真諦；同時，恭喜趙天麟當選，期待未來的民進黨高雄市黨部在趙天麟的帶領下，持續推動黨務改革、努力重返執政、立拚議會過半，她也會與趙天麟一起努力。

高閔琳提到，沒有氣餒，精神滿滿，為高雄進步的未來繼續努力，再次感謝每一位黨員朋友的參與和加油打氣，今晚過後，還有更多公共事務需要大家共同關心參與，尤其香港朋友仍在街頭為自由而戰，作為台灣政治的青年後輩、民主小兵，沒有缺席的藉口，要時刻警惕，捍衛得來不易的民主自由。

最後，高閔琳表示，最重要的是，6月6日是高雄向全台灣展現民主的歷史時刻，「我們會勇敢表達，向不適任的市長說不，也不容許對立及仇恨一再傷害高雄。只要作伙，咱都是高雄派！接下來，就讓我們一起加油『一起罷』！」

【民進黨各縣市黨部主委當選名單】

台北市黨部（暫停選舉）

新北市黨部：何博文

桃園市黨部：張火爐

台中市黨部：李天生

台南市黨部：潘新傳

高雄市黨部：趙天麟

宜蘭縣黨部：陳俊宇

新竹縣黨部：彭瑞德

苗栗縣黨部：李貴富

彰化縣黨部：邱建富

南投縣黨部：羅美玲

雲林縣黨部：江宗保

嘉義縣黨部：林秀琴

屏東縣黨部：許展維

花蓮縣黨部：陳景豊

台東縣黨部：劉櫂豪

澎湖縣黨部：盧長在

基隆市黨部：蘇仁和

新竹市黨部：陳建名

嘉義市黨部：黃露慧

金門縣黨部：許建全