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傳愛將防疫期間趴趴走　英相：不回應不實報導

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▲▼ 英國首相強生資深幕僚康明茲（Dominic Cummings）。（圖／路透）

▲英國首相強生資深幕僚康明茲（Dominic Cummings）。（圖／路透）

文／中央社倫敦23日綜合外電報導

英國首相強生辦公室今天表示，不會浪費時間回應「每日鏡報」（Daily Mirror）和「衛報」（The Guardian）針對資深顧問康明茲在疫情期間「趴趴走」的「不實」報導。

每日鏡報今天報導，強生（Boris Johnson）資深幕僚康明茲（Dominic Cummings）在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期間，從倫敦出發進行第2次400公里的旅行。

報導指出，康明茲曾在妻子出現2019冠狀病毒疾病病徵時，前往英格蘭北部安排稚兒的照護事宜。

強生今天拒絕應反對黨要求開除康明茲。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

每日鏡報指出，康明茲4月19日被人目擊在北部城市杜倫（Durham）附近現身，距離他3月底4月初進行第1趟旅行後返回倫敦僅僅數天。

路透社尚無法立刻證實這項報導。

康明茲今天拒絕辭職，表示自己的行為合法負責，並形容報導內容「完全不實」。

根據「每日電訊報」（Telegraph），康明茲對首相辦公室說，他4月13日離開杜倫前往倫敦後就沒有再回去杜倫，因為隔日他就重返工作崗位。

唐寧街（Downing Street，英國首相辦公室）表示：「昨天每日鏡報和衛報寫了關於康明茲先生的不實報導。今天他們寫出更多不實報導，說康明茲先生4月14日重返唐寧街辦公後，又回去杜倫。」

唐寧街表示，不會浪費時間回應來自別具用心報紙對於康明茲的一連串不實指控。

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