影／墾丁也見「+0」！　新冠肺炎維持441確診「連續42天無本土病例」

記者嚴云岑／屏東報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心力推防疫新生活，首度將記者會移師墾丁。指揮官陳時中一開始就宣布好消息，今（24）日依然無新稱病例，確診數維持441人，累積414人解隔離。

▲中央流行疫情指揮中心首度移師墾丁舉辦，擺滿了屏東所生產的農產品，包括了香蕉、芒果、木瓜、檸檬和洋蔥等。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心記者會下午在墾丁福華飯店舉行，除了背板原封不動搬到會場，長桌上也擺滿了芒果、香蕉、木瓜等屏東縣生產的農產品，堪稱最強業配場，希望藉由陳時中的高人氣，將屏東好物介紹給國人。

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲今日無新增病例，累計414人解除隔離。（圖／指揮中心提供）

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