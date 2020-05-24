夏季溫補巷口就有！「OK X 福記」打造5款聯名鮮食　喝得到蒜頭、竹筍雞湯

▲「OK mart X 福記」推出聯名鮮食。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

因受疫情影響，更多人傾向於在家吃、方便煮的用餐模式，以降低外出頻率。近來看準消費者對於超商鮮食不再以便利快速為主，反而認為「健康」也是重要關鍵，OK mart攜手蛋的專家「福記」打造系列聯名鮮食一共3款以及2款飽食系甜品，其中可是有夏季溫補的2款雞湯好選擇，即日起通通都買得到了。

▲2款湯品適合夏季溫補。



「OK mart X 福記」推出聯名鮮食，其中有3款營養系鮮食，「福記蒜頭雞湯」選用有殺菌養生的大蒜、枸杞搭配雞腿肉入湯，主要強調整碗連雞骨頭都入口即化，是夏季溫補清爽好選擇，而「福記竹筍雞湯」採用台灣鮮筍搭配雞湯，湯頭清爽健康，最後是「福記溫泉蛋」，無論是拿來搭配湯麵、飯等主食更添營養美味。

另外還有2款飽食鮮食，包括「福記芋頭鹹粥」及「福記Q凍仙草」，甜品凍仙草可是有紅豆、綠豆、花生、花豆等4款配料，即日起上市開賣。

▲▼「全家X台鐵」打造8款聯名鮮食。（圖／記者林敬旻攝）



除外，全家也和台鐵合作開分一共8款跨品類聯名鮮食，並以經典「滷排骨」為主題製成多樣化餐點，橫跨早餐、主餐、輕食3種餐別，主餐有滷排骨雪菜炒飯、滷排骨乾拌麵，還特別以自強號、復興號經典配色作為外包裝，吸睛度十足，早餐包括大口經典滷排飯糰、傳統滷排糯米飯糰，輕食則是推出中西結合的里肌豬排長堡、滷排刈包、里肌豬排握沙拉，最後還有台鐵熱門食材「經典滷排骨」首度製成冷凍調理包提供民眾購買，20日起陸續上市開賣。

【你可能也想看】

►系真的！南部姜先生豪砸6千萬點數 免費換走超商預購「夢幻哈雷重機」

►通通喝得到爆量芒果丁！大苑子、鮮茶道超邪惡「芒果聖品」消暑登場

►哪一杯還沒入手？「5月最新手搖飲」清單來了 好拍夢幻款、浮誇爆量款都有



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢