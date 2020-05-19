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系真的！南部姜先生豪砸6千萬點數　免費換走超商預購「夢幻哈雷重機」

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▲▼7-11推出點數換購哈雷機車活動。（圖／業者提供）

▲7-11在4月20推出「哈雷Street 750」預購活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

免費入手「男人的夢想」不是夢！7-11於4月攜手Harley-Davidson推出「Harley-Davidson Street 750」預購活動，並開放使用OPEN POINT點數折抵車款，就能以超便宜價格換得近40萬的哈雷重機，而南部有一位姜先生是真的「免費拿到車」，業者證實表示：「非常驚訝，怎麼可以這麼厲害！」表示這是超商首次有消費者用點數就將一台重機領回家。

▲▼7-11推出點數換購哈雷機車活動。（圖／業者提供）

▲南部有一位姜先生用6000萬點數免費將哈雷機車帶回家。

7-11在4月20日攜手Harley-Davidson推出哈雷機車預購，以漫威英雄美國隊長在大螢幕上騎乘的「Harley-Davidson Street 750」車款為主打，獨享專案價只要39萬9千元，並開放會員使用OPEN POINT點數折抵車款，300點折抵1元，前10名享300點折抵2元優惠來換得機車，沒想到真的有民眾免費成功入手。

7-11證實南部有一位姜先生就用了OPEN POINT6000萬點（約價值20萬元），以半價優惠免費兌換1台市夢幻哈雷重機，業者表示，姜先生為7-11忠實會員，自2014年推出累積點數活動時就開始累點，再加上「他是非常熟的熟客」，知道對方本身很喜歡重機，因此活動一開跑門市就有主動告知。

業者指出，該會員是透過去年OPEN POINT點數互換平台將網購平台、通訊軟體的點數兌換成OPEN POINT，以及平常十分清楚該使用icash聯名卡搭配活動可以拿到倍數點數，「他對於很多新版活動都很清楚。」對於這位姜先生以點數免費拿到一台重機其實非常驚訝，忍不住直呼：「怎麼可以這麼厲害！」消息曝光後，不少人也直呼「真的假的」、「台南人就是霸氣」、「神人」，討論度破表。

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