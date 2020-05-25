「我撞到人！」區間車駕駛：看到邊坡有坐人　消防員2小時搜不到

▲消防人員找了2小時都沒有找到被撞者。（圖／翻攝照片）

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵人員23日晚間10時許報案，表示1267次南下列車疑似在桃園撞到人，但桃園消防局派員前往現場，摸黑搜索2小時卻什麼都沒找到，離奇過程在網路上掀起熱烈討論。區間車駕駛員則聲稱，當時看到有人坐在邊坡上，覺得好像撞上了，才會馬上緊急剎車。

台鐵表示，1267次區間車23日晚間10時23分於桃園=內壢間東正線K61+800處，發現疑似有路人侵入路線遭撞擊，旅客事後由1273次接駁，由於警消直到深夜11時45分還是沒有尋獲被撞者，一度先以西正線單線行車。

桃園消防局獲報派員到場沿著鐵軌路線搜尋，提著探照燈走在石子路上，就連一旁的草叢也沒有放過，但搜尋2小時還是沒有結果。根據《東森新聞》報導，區間車駕駛員著急表示，當時注意到平交道的邊坡上好像有坐人，接著感覺撞上了什麼東西，於是立即緊急剎車。

▼▲警消人員摸黑尋找是否真的有撞到人或動物。（圖／東森新聞）

然而，消防人員從23日深夜找到隔日凌晨1時，24日早上又重回現場調查，依舊沒有找到撞擊人或是動物的跡象。附近住戶透露，當時聽到鐵路附近都是救護車的聲音，還有警察在吹哨子，好奇起來看看，結果什麼都沒有看到。

雖然整起事件平安落幕，但由於過程有些離奇，消息傳開後一度掀起網友熱議。不過，究竟是什麼原因讓駕駛員不得不剎車，後續已交由鐵路管理局進行調查。

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