阿中部長帶頭遊墾丁！「親簽明信片」將發行　以後玩屏東有新紀念品了

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日率領「防疫五月天」，南下墾丁展開為期2天的防疫樂活行，這次也與屏東縣長潘孟安合體推觀光。在今天記者會中，兩人也在屏東全體觀光業者的請託下，在「安心幸福在墾丁」明信片上親自留下簽名，未來這張明信片也將發行，讓所有來到屏東旅遊的人可以留作紀念。

陳時中周末2天帶頭樂遊屏東，在墾丁的疫情記者會中，也宣布今日國內仍然是零確診的一天。在全體屏東觀光業者的請託下，記者會後陳時中及潘孟安也在業者特地製作的「安心幸福在墾丁」明信片中留下親筆簽名。

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▲陳時中與潘孟安親簽明信片行銷屏東。（圖／記者林敬旻攝）

業者表示，非常歡迎部長下來支持屏東防疫新生活，這次特地用明信片做起始點，感謝部長親自落款，未來這張明信片將會發行，讓來到屏東旅遊的遊客都可以留存紀念。

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中吃芒果。（圖／記者林敬旻攝）

屏東縣政府今日也特地搬來了25項「農產塔」，包含愛文芒果及芒果乾、玉荷包、木瓜、檸檬、香檬、香蕉、洋蔥及洋蔥面膜及洋蔥醬油、胡麻油、有機米、黑豆、紅豆及紅豆茶、鳳梨酥、咖啡、紅藜、午仔魚、石斑魚、蝴蝶蘭、文心蘭、腎藥蘭、萬代蘭、屏東好物伴手禮盒等，歡慶國內又+0。

▲陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，陳時中23日晚間8時許抵達墾丁，在接受媒體聯訪時表示，本土已經持續好幾天0個案，可以讓大家正常的過日子了，「現在就像期中考，應該是過關了」。他指出，由於清明節時發布了一個簡訊，對墾丁造成蠻大的經濟影響，所以這一次振興旅遊，才會選擇從墾丁開始。

陳時中也感謝說，這一次防疫會成功，就是靠大家的全力配合，許多國家防疫不成功，除政府指示不明確，民眾配合力度可能也不夠，但「我們台灣人就是可以」，最後也帶頭高喊「我台灣、我驕傲」，引起現場民眾一起大聲吶喊歡呼。

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