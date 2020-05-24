「布料很像內褲！」兒子縫口罩套送媽媽…她翻日記揭真相：還我感動

▲家人不要的東西全送給媽媽。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

口罩套可以延續醫用口罩壽命，避免飛沫或髒汙附著。一位媽媽表示，兒子昨天送她親手縫製藍色口罩套，上頭還有著白色小圓點，雖然側邊縫線沒有很平整精緻，但她收到仍十分感動，覺得「兒子長大了！」想不到溫馨感維持不到一天，今天看到兒子聯絡簿馬上破功，瞬間真相大白。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，從昨天就一直沉浸在窩心情緒中，兒子用心縫製的口罩套，第一個就想到要送給媽媽，簡直是個小暖男，結果今天卻看見兒子在日記寫道，「因為它（口罩套）的布料很像內褲，所以我應該不會戴吧，所以我要把他（它）送給我媽」，原本感人氛圍看到這一行頓時消失，原來兒子是因為口罩套材質像內褲，自己不敢戴才送給媽媽。

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▲兒子覺得像內褲所以送媽媽。（圖／翻攝自爆怨公社）



不過，兒子送給她是有經過觀察與思考，「她常常騎車上班都會戴口罩，所以我要把口罩送給我媽」，正當她重拾感動情緒時，接下來這句讓她更崩潰，「我有問我爸，但他說不要。」原來兒子送的口罩套不僅像內褲，而且還是爸爸不要的，當下真的不知道該哭還是該笑，直呼「還我感動！」

網友看完紛紛表示，「 原來排第三順位」、「單純不想戴內褲，只好孝敬媽媽了」、「換個角度想，他有想到媽媽每天上班都戴口罩（自我安慰一下）」、「自己不要，再問爸爸，才問媽媽，感動瞬間-100」、「老師一定在偷笑」。